Hürriyet Bilim Kurulu hazır... Sorun cevaplayalım

Alanında uzman, çok değerli hocalardan oluşan Hürriyet Bilim Kurulu, her gün koronavirüs ve salgınla ilgili sorularınıza cevap verecek... Sorularınızı hurriyetbilim@hurriyet.com.tr adresine veya 0 530 054 44 84 numaralı Whatsapp hattına isim ve soyisminizi yazarak yollayabilirsiniz. İşte yakında sizlerle buluşacak Hürriyet Bilim Kurulu:

PROF. DR. İSMAİL BALIK (Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü öğretim üyesi)



PROF. DR. MEHMET CEYHAN (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı)



PROF. DR. ZAFER KURUGÖL (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı)



PROF. DR. BARIŞ OTLU (Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Başkanı)



PROF. DR. AYNUR EREN TOPKAYA (Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi tıbbi mikrobiyoloji uzmanı)



PROF. DR. DERYA ULUDÜZ (Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı öğretim üyesi)



PROF. DR. MELİH US (Kalp Damar Cerrahi uzmanı)



PROF. DR. NECMETTİN ÜNAL (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi anesteziyoloji ve reanimasyon ve yoğun bakım uzmanı)



PROF. DR. ARİF VERİMLİ (Psikiyatrist)