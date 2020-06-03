Hürriyet Bilim Kurulu açıklıyor: Yeni normalin sporları

PROF. DR. MEHMET CEYHAN (Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı):

Bu dönemin özelliği ‘mesafeli yaşam’ olacak. Dolayısıyla bu sosyal mesafeli yaşamımızda, en azından bu dönem, okullarda, mahallelerde futbol, basketbol, güreş ve benzer mücadele sporları doğru olmayacak. Tehlike geçene kadar daha bireysel, bir buçuk metre mesafeye izin veren, temassız sporlar yapılabilecek; atletizm, tenis, masa tenisi, az sayıda kişiyle oynanması şartıyla voleybol. Salgın bitince eskiye dönülecek. Mesela şimdi liglerin açılması bir risk. Seyircisiz de olsa yaklaşık 500 bin kişi etkileşim içinde olacak; futbolcular, teknik yöneticiler, malzemeciler, medya. Bu insanların uçakla veya otobüsle transferleri olacak. Evet, Almanya ligleri açtı ama amatör takımlar dahil özel uçaklar kullanıyorlar. Türkiye Futbol Federasyonu’nun pandemiye yönelik bir spor kurulu kurması lazım.

PEYNİRDEN YOĞURTTAN KORKMA

Güzay ÇÖTELİ soruyor:

Soğuk zincir ürünlerinin tüketimi ne kadar güvenli? Örneğin yoğurt üretiminde çalışanlardan biri virüs taşıyorsa, virüs soğuk zincirle bize kadar ulaşır mı? Bu dönemde yoğurt peynir gibi ürünleri kısıtlayalım mı?

PROF. DR. ZAFER KURUGÖL (Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı):

Aslında virüs soğuya dayanıklı ama yoğurt veya donmuş ürünlerle bulaşması söz konusu değil. Virüs sindirim sisteminden emilerek bulaşmıyor. Dolayısıyla peyniri ve yoğurdu rahatlıkla yiyebilirsiniz ama market ve pazarlarda sosyal mesafeye ve kişisel hijyene dikkat edelim. Eve aldığımız gıda ürünlerinin deterjanla yıkanmasının tehlikeli ve yanlış olduğunu da yeniden hatırlatalım.

EVDE EŞE KAVUŞMA SERBEST



Murat ŞEN soruyor:

Yaklaşık 20 gün önce eşimin test sonucu COVID-19 pozitif çıktı. Evde izole halde 20 gündür duruyor. İlaçlarını kullandı. Durumu şu an gayet iyi, zaten hafif atlattı. Öksürük ve sırt ağrısı hariç başka bir şikâyet yaşamadı. Sorum: Odasından çıkıp maske ile sosyal mesafeyi koruyup diğer önlemleri alarak bizim aramızda durabilir mi? Bizim bir şikâyetimiz olmadı, biz nasıl davranmalıyız?

PROF. DR. İSMAİL BALIK (Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi):

Sizin durumunuza, sizi takip eden filyasyon ekibinin karar vermesi gerekir. Ama belirtiler sona erdikten sonra 14 gün geçmişse bulaştırıcılık çok büyük oranda ortadan kalkar. Yani eşiniz sizin aranızda tabii ki durabilir.

İŞYERİNDE BU ÖNLEMLER SİZİ KORUR

Altan ATABAY soruyor:

Çalıştığım işyerinde odalarımız münferit. Ancak ortak kullanım alanlarında temizlikçiler, kargocular, postacılar gelip gidiyor. Her ne kadar sosyal mesafeyi korusak da virüsün havada asılı kalıyor olduğu konusundaki açıklamalar sebebiyle endişe duyuyoruz. Bu alanlardan geçerken bize virüs bulaşma olasılığı nedir?

PROF. DR. BARIŞ OTLU (Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Başkanı):

Virüs, COVID-19 olan bir kişinin öksürmesi, hapşırması veya konuştuğunda çevreye saçılan küçük damlacıklar yoluyla etrafa yayılır. Yapılan araştırmalar virüsün bu damlacıklar içinde 4-5 saat canlı kalabileceğini gösteriyor. Ancak bu damlacıklar nispeten ağır olup hızlı bir şekilde yere düşer. Havada asılı kalan viral parçacıklar kavramının oldukça korkutucu olduğu konusunda haklısınız. Ancak DSÖ uzmanları, Çin’deki 75 binden fazla koronavirüs vakasının analizinde hava yoluyla bulaşan vaka olmadığını bildirmiştir.

SİZ SORUN HOCALAR YANITLASIN

Alanında uzman, çok değerli hocalardan oluşan Hürriyet Bilim Kurulu, her gün koronavirüs ve salgınla ilgili sorularınıza cevap veriyor. Sorularınızı hurriyetbilim@hurriyet.com.tr adresine veya 0 530 054 44 84 numaralı WhatsApp hattına isim ve soyisminizi yazarak yollayabilirsiniz.