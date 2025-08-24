Hürriyet analiz raporuna ulaştı: Herkül’ün evi başına çökecekti

Haberin Devamı

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı’nın yeni müze proje çalışması kapsamında boşaltılan ve yıkımına başlanan Antalya Arkeoloji Müzesi’ne ait Deprem Performans Analizi Hesap Raporu’na Hürriyet ulaştı. Müzenin yıkımına yönelik sivil toplum eylemleri devam ederken, Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sebahattin Aykaç tarafından hazırlanan rapora göre müze binası yıkılmasa çökecekmiş.

MATEMATİKSEL MODELLEME

Bilimsel değerlendirmeler, analiz sonuçları ve yapıya ilişkin fotoğraflarla desteklenen 138 sayfalık raporun sonuç bölümünde şu ifadeler yer aldı: “Mevcut binalar, yürürlükte bulunan 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği hükümlerine göre incelenmiş ve elde edilen veriler ışığında taşıyıcı sisteminin 3 boyutlu matematiksel modeli oluşturulmuştur. Binaların performans analizleri yapılmış olup binaların hiçbirinin gerekli performans hedefleri sağlanamadığı, binaların bu hali ile kullanımının can ve eser güvenliği açısından olası olmayıp yüksek risk içermektedir.”

BİNA ÖMRÜNÜ TAMAMLADI

Antalya Arkeoloji Müzesi yerleşkesinde bulunan binalar Ekim 1964 yılında projelendirilmiş ve 1972’de açılışı yapılmıştır. Yapıma başlama tarihi temel alındığında binaların yaşı 55 yıl civarındadır. Binaların yaşına bakıldığında mevcut binalar ekonomik ömrünü tamamlamış vaziyettedir. Bu nedenle söz konusu binaların onarılması ve güçlendirilmesi ekonomik açıdan fizibıl ve mühendisçe bir yaklaşım olarak görünmemektedir. Sonuç olarak Antalya Arkeoloji Müzesi yerleşkesinde bulunan binaların hiçbirinin taşıyıcı sistemi Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nin 15. bölümünde yer alan kriterlere göre DD-1 ve DD-3 deprem yer hareketi düzeyleri için ileri performans hedeflerini sağlamamaktadır. Bu nedenle Antalya Arkeoloji Müzesi yerleşkesinde bulunan binaların mevcut durumunda kullanımı can güvenliği ve içerisindeki eserlerin korunması bakımından oldukça sakıncalıdır.”

Antalya Müzesi’nde 50 yıl sonra İsviçre’den Türkiye’ye getirilen Herakles lahdi, ABD’den geri getirilen Yorgun Herakles heykeli, Yüzyılın Hazinesi Elmalı sikkeleri, Noel Baba’ya ait ikonlar ve rölikler bulunuyor.

ÜFLESEN YIKILACAKMIŞ

1- Binalarda betonarme perdeler yok denecek kadar az ya da burulma düzensizliğine neden olacak şekilde konumlandırılmış.

2- Binada kısa kolonlar bulunmaktadır. Sargılaması zaten yetersiz olan bu kolonların deprem sırasında parçalanması kuvvetle muhtemeldir.

3- Tüm bloklar için hesaplanan beton sınıfı ortalamada C7 olarak hesaplanmıştır. Bireysel olarak blokların beton sınıfları çok daha düşük olarak hesaplanmıştır. Yönetmeliklerde C7 diye bir beton sınıfı bulunmamaktadır. Böyle bir betona güçlendirme amaçlı ankraj yapılması olası değildir.

4- Bazı kolonlarda aşırı derecede segregasyon bulunmaktadır. Segrege olmuş bölgeler beton olarak adlandırılamaz. Dolayısıyla bu elemanların betonarme kolon davranışı göstermesi mümkün değildir.

5- Bazı kolon donatılarında yoğun korozyon dolayısıyla donatı kesit alanında büyük kayıplar tespit edilmiştir.

6- Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nde (TBDY) tariflenen yapısal düzensizliklerin neredeyse tamamına yakını bulunmaktadır.

7- Binalar mevut halleri ile ihtiyaçları karşılamaktan çok uzaktır.

8- Mevcut hali ile binaların kullanımı can ve eser güvenliği açısından kesinlikle çok sakıncalıdır.

3 MİLYAR TL'YE YENİLENİYOR

Yaklaşık 3 milyar TL’ye mal olacak, 19 bin 500 metrekare kapalı, 11 bin metrekare sergi alanı olan yeni Antalya Müzesi Projesi, 1964 yılı yarışma projesinin jüri değerlendirmesinde olumlu bulunan; yapının kent silueti ve doğal çevreyle kurduğu ilişki, yatay mimarisi, müze girişinin kütle diliyle oluşturduğu açık–yarı açık–kapalı mekân kurguları ve avlu–iç avlu bağlantıları gibi unsurları da kapsayacak şekilde tasarlandı.

Yeni müze inşaatı süresince tüm eserler, müze bahçesinde kurulacak güvenlikli, nem ve sıcaklık değerlerine uygun olarak tasarlanmış depolarda, uzmanların denetiminde korunacak.