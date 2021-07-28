Hürriyet Afganlarla konuştu: Türkiye çok güzel

İran üzerinden bir ay önce kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yaptığını anlatan Afganistanlı Abdul Manan (23), Taliban’dan kaçtığını söyledi:

“Onların askeri olmamızı istiyorlar. Kabul etmeyenleri öldürüyorlar. Can güvenliğimiz yok. Ülkemizde yoksulluk da var. Ben de kaçak yollarla Türkiye’ye geldim. Buraya gelmek için kaçakçılara bin dolar verdim. Hatta sınırda bizi güvenlik güçleri kovaladı ama kaçtık. Günlerce yol yürüdüm. Sonunda İstanbul’a geldim. Burada çalışıp para biriktirdikten sonra Avrupa’ya gitmek, orada çalışıp ailemi yanıma almak istiyorum. İnsanca yaşamak istiyorum.”

‘BİZE İYİ DAVRANIYORLAR’



Zeytinburnu’nda 6 kardeşi ile yaşayan 19 yaşındaki Milat Elahmad da “Türkiye Afganistan’a göre çok daha rahat bir yer. Orada savaş vardı, iki yıl önce annemi ve kardeşlerimi alıp geldim. Türk arkadaşım yok, hep Afgan. Çok şükür iyi davranıyorlar bize, hiçbir sorun yaşamadık bugüne kadar” diye konuştu.

İstanbul’a bir yıl önce geldiğini ve kaportacıda çalıştığını belirten Emced Enike ise “Türkiye çok güzel” dedi:



“Çok seviyorum Türkiye’yi. İmkânım olsa ve keşke okula gidip bir şeyler yapabilsem ama aileme bakmak için çalışmam gerek. Savaştan kaçtık, iki ağabeyim savaşta öldü. Babam Afganistan’da. Beni, annemi ve 3 kardeşimi Türkiye’ye, amcamların yanına gönderdi.”

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