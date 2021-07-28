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Aziz ÖZEN- Aydemir KADIOĞLU/ İSTANBUL
Haber Giriş: 28.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Hürriyet Afganlarla konuştu: Türkiye çok güzel

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Hürriyet Afganlarla konuştu: Türkiye çok güzel

Son günlerde Türkiye’ye Afgan göçü tartışma konusu olurken, Hürriyet İstanbul’da Afganlarla konuştu.

İran üzerinden bir ay önce kaçak yollarla Türkiye’ye giriş yaptığını anlatan Afganistanlı Abdul Manan (23), Taliban’dan kaçtığını söyledi:

Şehirli ve eğitimli kesim Taliban’dan kaçmanın yolunu arıyor: Bu defa Afgan kentliler kaçma hazırlığında
Şehirli ve eğitimli kesim Taliban’dan kaçmanın yolunu arıyor: Bu defa Afgan kentliler kaçma hazırlığında

“Onların askeri olmamızı istiyorlar. Kabul etmeyenleri öldürüyorlar. Can güvenliğimiz yok. Ülkemizde yoksulluk da var. Ben de kaçak yollarla Türkiye’ye geldim. Buraya gelmek için kaçakçılara bin dolar verdim. Hatta sınırda bizi güvenlik güçleri kovaladı ama kaçtık. Günlerce yol yürüdüm. Sonunda İstanbul’a geldim. Burada çalışıp para biriktirdikten sonra Avrupa’ya gitmek, orada çalışıp ailemi yanıma almak istiyorum. İnsanca yaşamak istiyorum.”

Afganlar her yerde
Afganlar her yerde

‘BİZE İYİ DAVRANIYORLAR’

Zeytinburnu’nda 6 kardeşi ile yaşayan 19 yaşındaki Milat Elahmad da “Türkiye Afganistan’a göre çok daha rahat bir yer. Orada savaş vardı, iki yıl önce annemi ve kardeşlerimi alıp geldim. Türk arkadaşım yok, hep Afgan. Çok şükür iyi davranıyorlar bize, hiçbir sorun yaşamadık bugüne kadar” diye konuştu.

AB’nin gözü Afgan akınında
AB’nin gözü Afgan akınında

İstanbul’a bir yıl önce geldiğini ve kaportacıda çalıştığını belirten Emced Enike ise “Türkiye çok güzel” dedi:

“Çok seviyorum Türkiye’yi. İmkânım olsa ve keşke okula gidip bir şeyler yapabilsem ama aileme bakmak için çalışmam gerek. Savaştan kaçtık, iki ağabeyim savaşta öldü. Babam Afganistan’da. Beni, annemi ve 3 kardeşimi Türkiye’ye, amcamların yanına gönderdi.”

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