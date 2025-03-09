Hürriyet AFAD’ın Deprem İzleme Merkezi’ne girdi: 7 istasyon 7/24 Marmara’yı gözlüyor

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AFAD’ın Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi’ne Hürriyet girdi ve Marmara Bölgesi’ndeki gözlem noktalarının fotoğraflarına ulaştı. AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar da Marmara Bölgesi’ndeki fay hareketliliği ve yapılan çalışmaları anlattı:

300 METRE DERİNLİKTE

“AFAD tarafından Marmara’da derin kuyu sismometre ağı kurulumunu amaçlayan GONAF Projesi yürütülüyor. Uzun süre önce başlayan bu proje kapsamında Marmara’nın doğusunda şu ana kadar 7 derin kuyu deprem gözlem istasyonu kuruldu. Güneydeki Armutlu Yarımadası’nda ve İstanbul civarında Tuzla, Büyükada ve Sivriada’da kurulu istasyonlarımız var. Bunlar üst düzey, ileri teknoloji istasyonlar.

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FAY MİLİM OYNASA BİLE...

Bu istasyonlar yaklaşık 300 metre derinliğinde, birbirinden farklı derinliklerde, farklı sensörlerin yer aldığı, çok küçük 0.1 büyüklüğüne kadar mikro depremleri kaydedebilen özeliklere sahipler. Geçen sene projenin ikinci aşamasını başlattık. Marmara’nın batı bölümünde de benzer istasyonlar kurmaya başladık. Bunun ilkini Erdek Kapıdağ Yarımadası’nda kurduk. Kuzeyde Marmara Ereğlisi, Edirne ve Kırklareli’nde yeni derin kuyu deprem gözlem istasyonlarının kurulumunu bu yıl içinde tamamlayacağız. Bizim hissetmeyeceğimiz, normal sismik cihazlarla kayıt edemeyeceğimiz küçüklükteki depremleri de kayıt edebiliyoruz. Böylece Marmara’daki fay hareketliliğini de daha ayrıntılı izlemiş oluyoruz.

GÖZLEMEK NEYE YARIYOR

İstasyonlardan gelen tüm veriler dakika dakika analiz ediliyor. Böylece fay hareketliliği olup olmadığı, olağandışı bir hareketliliğin bulunup bulunmadığı belirleniyor. Kuzey Anadolu Fayı’nın Marmara Denizi içindeki Adalar segmenti boyunca fiziki süreç inceleniyor. Fayın Marmara Denizi içerisindeki durum yakından takip edilirken, fay ve yeraltı hareketliliği ölçülüyor. En küçük hareketlilik bile kayda alınırken, kaydedilen veriler beklenen Marmara depremi öncesi ve sırasında meydana gelecek fiziksel süreç ile ilgili de ön çalışma imkânı sağlıyor. Olası fay kırığı oluşması durumunda kırık boyunca çeşitli noktalarda kuyu sismik kayıtları kullanılarak büyük bir deprem dalgası yayılım özellikleri de gözlemleniyor. Böylece olası Marmara depremiyle ilgili süreci yakından izleme imkânı bulunuyor.”

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TÜRKİYE’DE 1187 GÖZLEM İSTASYONU

Bir deprem meydana geldiğinde Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi’mizde görev yapan arkadaşlarımız o depremi yaklaşık 6-7 dakikalık süre içerisinde manuel olarak çözüyor. Ardından da resmi olarak açıklamamızı yapıyoruz. Burada 7/24 esasına göre bir nöbet sistemi var. Türkiye genelinde şu anda toplam 1187 deprem gözlem istasyonumuz var. 2025 yılı sonu itibarıyla bu sayıyı 1200’ün üzerine çıkartacağız.

ŞUŞA VE KKTC’YE DEPREM MERKEZİ

Dost ve kardeş ülkelere de bizim burada kullandığımız yerli ve milli yazılımlarımızla çok küçük depremleri ölçebilen derin kuyu deprem gözlem istasyonlarını kuruyoruz. İlkini Azerbaycan Şuşa’da kurduk. Yerli-milli imkânlarla geliştirilen deprem analiz yazılımlarımızı Azerbaycan’a transfer ettik. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne de Cumhurbaşkanı Yardımcılığımız Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü’nce, Türkiye’nin sağladığı finansal desteklerle Deprem İzleme ve Değerlendirme Merkezi kuruyoruz. Çok yakın bir zamanda merkeze yerli ve milli yazılımlarımızı transfer edeceğiz.

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ADALAR HATTINA AKUSTİK DİNLEME

Bölgede mikrosismik aktivitenin takibi son derece önemli. Yine GONAF Projesi kapsamında Türk Telekom ile bir anlaşma yaptık. Kullandıkları ve denizaltından güneye, Adalar’a ve kuzeye giden fiber optik kabloların uçlarından bize tahsis ettiler. Bu fiber optik kabloları kullanarak bölgede ‘Dağıtılmış Akustik Algılama’ (DAS) teknolojisi ile sismik ölçümler alınacak. Yeni teknoloji ve özellikle diri fayların olduğu bölgelerde kullanılan yeni bir yöntem. Marmara Bölgesi belki de dünyanın en iyi izlenen, en iyi takip edilen bölgelerinden biri. AFAD’ın yanı sıra Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün de istasyonları var. AFAD bünyesinde Marmara Afet Risklerini Azaltma Daire Başkanlığı’nı kurduk. Bu Dairemiz Marmara’daki 11 ilde farklı afet risklerinin azaltılması konusunda kurumlar arasında çalışmaların planlanması, yürütülmesi ve koordinasyonu sağlama görevine devam ediyor.