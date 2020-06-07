Hürriyet Acil Durum Hastanelerine girdi: Virüs düşmanı sağlık ikizleri

Yeşilköy’deki Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe’deki eski askeri üsse inşa edilen acil durum hastaneleri, ana giriş kapılarından yönetim odalarına, yoğun bakımlarından ameliyathanelerine kadar birbirinin kopyası. Sağlık ikizleri olarak anılan hastaneler ilk etapta İstanbul’daki koronavirüs vakalarına bakmaya başladı. Anadolu yakasındaki hastalar Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’ne, Avrupa yakasındakiler ise Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’ne sevk edildi. Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nurettin Yiyit, “Koronavirüs hastalarının tamamını buraya alıp diğer hastanelerin yükünü alacağız. Diğer hastanelerin kendi hastalarına yoğunlaşmasını sağlayacağız” diyerek öncelikli amaçlarını dile getirdi.

Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nurettin Yiyit ve Özgür Altuncu

ODALARA YOĞUN BAKIM STANDARDI

Her iki acil durum hastanesi de, sadece yoğun bakımlarda bulunan negatif basınçlı havalandırma sisteminin tüm odalarda sağlanmasıyla Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. Hem Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi hem de Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nin tüm odalarında, özel filtreli negatif basınçlı havalandırma sistemine sahip. Negatif basınçlı odanın bir başka avantajı da bir hastanın boşalttığı odaya başka bir hastanın alınması için saatlerce beklenmesine gerek kalmıyor. Odaların bir başka teknik özelliği de birbirine senkronize otomatik açılıp kapanan, çift kapılı sisteme sahip olmaları. Bu sistemin sağladığı avantajı yine Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nurettin Yiyit anlattı:

“Temas edilmesi sıkıntılı hastalar yoğun bakımlarda çift kapılardan geçirilerek, korumalı odalarda takip edilir. Bu hastanede bütün odalar öyle. Çift kapı, ortamdaki negatif basıncın bozulmamasını sağlıyor. Dışarıdaki hava içeri girmiyor.”

YEDEĞİN YEDEĞİ GÜÇ VAR

Acil durum hastanelerinin bir başka benzersiz özelliği de yedek güç ünitelilerinin de yedeğinin olması. Şebeke elektriğinin kesilmesi halinde devreye giren yedek güç ünitesinin de bir yedeği bulunuyor. Böylece peşi sıra yaşanacak iki arıza ihtimaline karşı, hastanelerinin bir saniye bile elektriksiz kalmaması sağlanıyor.

DİYALİZ HASTALARI DA DÜŞÜNÜLDÜ

Prof. Dr. Feriha Öz ve Prof. Dr. Murat Dilmener acil durum hastanelerinin bir başka özelliği de hastalara yoğun bakım ortamında diyaliz hizmeti verebilecek olmaları. Daha önceki uygulamalarda, diyaliz ihtiyacı olan yoğun bakım hastaları risk alarak odalarında çıkarılıyor bu da yeni sıkıntılar yaşanmasına yol açıyordu. Nurettin Yiyit, “Bulaşıcı hastalığı olan bir diyaliz hastasını başka yerde diyalize sokmak diğer hastalar için risk. Burada yatak başında diyaliz şansımız var. Yatakların 76 tanesinde diyaliz alt yapısı var. Bu depremde de çok büyük avantaj olacak” sözleriyle bu yeteneklerinin önemini dile getirdi. Deprem ve diyaliz bağlantısına da Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Hakan Yılmaztürk şu sözlerle dikkat çekti:

“Yeşilköy deprem sonrası için toplanma alanı olarak müsait bir alan. Şu anki önceliğimiz COVID ama olası İstanbul depremi için de çok büyük görev üstlenecek. Depremde crash sendromunu çok görüyoruz. Bir kişinin üzerine bir şey devrildiği zaman, kas yıkımı olur. Kana karıştığı zaman da böbrek hasarı oluşturur. Depremzedenin yaşayacağı en büyük problem diyalizdir. Hastanemizde bu problem için gerekli alt yapı mevcut.”

HER ŞEY KAYIT ALTINDA

Acil durum hastanelerinde hemşire masaları da son teknolojiyle donatıldı. Hasta odasında bulunan kamera yardımıyla, görevli hemşireler odaları görüntülü takip edebilecek. Hastanın başucunda bulunan acil durum butonuna basması, hemşirenin hastanın yanına gidip gerekli işlemi yapması da hem süre hem de hizmet bakımından ölçülüp sisteme kaydedilebilecek. Performans ölçümü yapılacak. Bu özellik de kamu hastanelerinde ilk kez uygulanacak.

İSMİ VERİLEN HOCALAR İÇİN ÖZEL BÖLÜM YAPILDI

Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Tolga Adaş da başhekim yardımcısı uzman doktor Hakan Yılmaztürk de hastaneye adını veren Prof. Dilmener’in öğrencisi. Çok sevdikleri hocalarının isminin verildiği bir hastanede çalışacak olmanın kendilerini ayrıca gururlandırdığını söyleyen iki isim Dilmener’i ayrıca onurlandırdı. Koronaya karşı mücadele ederken yaşamını yitiren Prof. Dr. Murat Dilmener’in özel eşyaları hastanenin girişinde oluşturulan özel bir bölümde sergilenmeye başladı. Prof.Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi Başhekim Yardımcısı uzman doktor Hakan Yılmaztürk, “Hocamızın adının verileceğini öğrendiğimiz zaman çok mutlu olduk. Ailesi muayenehanesindeki bütün özel eşyaları buraya bağışladılar. Bu emanetlerini sergiliyoruz. Her zaman da sahip çıkacağız” dedi.

BİRİNİN PARASINI ALMADI

İkiz hastanelerin inşasını gerçekleştiren yüklenici firma, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açılış töreninde müjdesini verdiği gibi bir hastanenin ücretini devletten almayacağını açıklamıştı. Bu hastanenin Sancaktepe Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi olduğu öğrenildi.

4 DİLDE HOŞ GELDİNİZ YAZILDI

Sağlık turizmine hizmet etmesi de planlanan Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi’nin girişinde yer alan hasta karşılama masasına yabancı dillerde hoş geldiniz yazısı konuldu. Hastanede çalışacak personel seçilirken yabancı dil bilgisine de öncelik verildi. Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi Başhekim Yardımcısı uzman doktor Hakan Yılmaztürk, “Şimdiden planı yapmaya başladık. Sağlık turizmi açısından planlama içindeyiz. Doktor seçerken yabancı dili iyi olanları buraya yönlendirdik. Hemşirelerimize de yabancı dil öğretme gayretimiz hep vardı. Şimdi daha da artacak” dedi.