Hürrem Sultan’ı andılar

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Hürrem Sultan’ın Süleymaniye Külliyesi’nde bulunan kabri başında dün düzenlenen anma törenine İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak, İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı katıldı. Anmada Kuran’ı Kerim okunmasının ardından dualar edildi.

‘TARİHTE İZ BIRAKTI’

Anma töreninin ardından konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, “Hürrem Sultan Osmanlı tarihinin en güçlü karakterli, iz bırakmış hanım sultanlarından birisidir. Hem Kanuni Sultan Süleyman gibi dünya tarihinde iz bırakmış büyük bir padişahın eşi hem de 2. Selim’in annesidir. Tarihte bırakmış olduğu izin yanı sıra pek çok tartışmanın da merkezi olmuştur. Ama bugün geriye dönüp baktığımızda İstanbul’daki Haseki Hürrem Sultan Külliyesi başta olmak üzere İstanbul’un imana çok önemli katkıları bulunan, çok geniş imaretleri olan, vakfı olan bir hanım sultanıdır” diye konuştu.

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