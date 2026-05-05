Hürmüz krizinin panzehiri Kalkınma Yolu

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu “Hürmüz’deki kilitlenme bizim yıllardır odaklandığımız ‘Kalkınma Yolu’ projesinin stratejik önemini bir kez daha ortaya koydu” diyerek bölgedeki gelişmelere ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

“Son yaşanan olaylar Körfez ülkelerinin bu meseleye bakışında da yeni bir boyut getirdi. Alternatif ulaştırma politikalarının önemi bir kez daha anlaşıldı. Eğer Kalkınma Yolu bugün faaliyette olsaydı, Hürmüz Boğazı bugün bu kadar konuşuluyor olmazdı. Bizim gayretimiz ve Körfez ülkelerinin heves ve heyecanıyla yeni bir süreç başlayacak inşallah. Esasen bu projeyi karayolu ve demiryolu düşünüyorduk. Ama şimdi enerji nakil hattı olarak da ele alınmasının değeri daha da belirgin hale geldi. Zira Körfez ülkeleri, Hürmüz’e bağımlı olmanın maliyetini acı bir şekilde tecrübe ettiler. Bu projeye dair yeni bir bakışlarının olduğuna dair emareleri de görüyoruz. Kalkınma Yolu böyle krizler için stratejik bir panzehir olacak. Zaten bu projeyi klasik bir yol olarak değil ‘çok katmanlı bir ticaret koridoru’ olarak ele alıyoruz en baştan beri.

HEM DOĞU HEM BATI

Ayrıca biz bu projeyi sadece bir ulaşım politikası olarak görmüyoruz. Adı gibi bir ekonomik kalkınma projesi olarak ele alıyoruz. Hesaplarımız ortada; bu proje ilk 10 yıllık süreçte Türkiye ekonomisine en az 55 milyar dolar gelir getirme potansiyeline sahip. Binlerce kişilik yeni istihdam alanları oluşacak, büyük lojistik merkezleri de kurulacak. Projenin finansal yönetimine ilişkin çalışmalar devam ediyordu. Bundan sonra sürecin daha da hızlanacağını öngörüyoruz.





Türkiye’nin jeopolitik konumunun avantajlarını aktif, stratejik ulaştırma politikalarına dönüştürmek azmindeyiz. Uluslararası ulaştırma projelerini zaten takip ediyoruz. İlgili ülkelerle irtibat halindeyiz. Sadece Doğu’ya değil Batı’ya da odaklanmış durumdayız. Çoklu alternatifler üzerine politikalar çalışıyoruz.”

KALKINMA YOLU PROJESİ

Türkiye ile Irak arasında planlanan ve Basra Körfezi’ni Avrupa’ya bağlamayı hedefleyen büyük ölçekli bir ulaşım ve lojistik koridoru. Proje, sadece bir demiryolu ya da otoyol değil aynı zamanda jeopolitik ve ekonomik dengeleri etkileyebilecek stratejik bir hat olarak görülüyor. Süveyş Kanalı’nın bazı yönlerden alternatifi olarak değerlendirilen projenin enerji nakline dair güncellemelerle Körfez ülkelerinin Hürmüz’e alternatif arayışının bir ayağı olması da şimdi gündemde.