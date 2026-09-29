HÜRKUŞ ‘Gök Vatan’ hizmetinde

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Eğitimden hafif taarruza kadar farklı görevlerde kullanılacak yeni nesil temel eğitim uçağı HÜRKUŞ, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi. TUSAŞ’ın Kahramankazan tesislerinde “HÜRKUŞ İlk Teslimat Töreni” gerçekleştirildi. Törene Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün’ün yanı sıra TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ve savunma sanayisi yetkilileri katıldı.

SINIFININ EN İYİSİ

Görgün, Türk havacılığı için tarihi bir gün yaşandığını belirterek, yeni nesil HÜRKUŞ uçaklarının ilk ikisinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edildiğini bildirdi. Türkiye’nin ilk kez kendi insanlı uçağını kendi pilotuna emanet ettiğini vurgulayan Görgün, Vecihi Hürkuş’un adını taşıyan uçağın teslimat öncesindeki son test uçuşunu yaklaşık iki hafta önce Hava Kuvvetleri Komutanı ile gerçekleştirdiklerini kaydetti ve “Kendi sınıfında dünyanın en iyisini yaptık” ifadesini kullandı. HÜRKUŞ’un kokpit ve aviyonik mimarisinin HÜRJET ve KAAN gibi diğer yerli hava platformlarıyla bütünlük içinde tasarlandığına dikkati çeken Görgün, şöyle konuştu: “HÜRKUŞ’ta kazandığımız tasarım, geliştirme, test ve entegrasyon tecrübesini HÜRJET ve KAAN’a taşıyoruz. Yani HÜRKUŞ projesi bize yalnızca bir uçak kazandırmadı, daha büyük hedeflerin altından kalkabilecek bir mühendislik kabiliyeti de kazandırdı.”

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55 UÇAKLIK FİLO KURULACAK

HÜRKUŞ’un temel eğitim kabiliyetlerinin yanı sıra hafif taarruz ve yakın hava desteği görevlerini de icra edebilen çok yönlü bir platform olduğuna işaret eden Görgün, “Bugün teslim ettiğimiz iki uçağı, planlanan takvim çerçevesinde yenileri izleyecek. 15 uçakla başlayan tedarik programımızı, 40 ilave uçakla toplam 55 uçağa çıkardık. İnşallah 2027 yılında Türk Hava Kuvvetleri’nde HÜRKUŞ filolarını göreceğiz. 2028 yılı sonuna kadar da 55 uçağın tamamını Hava Kuvvetlerimizin envanterine kazandırmayı planlıyoruz” dedi.

23 BİN SAAT TEST EDİLDİ

HÜRKUŞ’un geliştirme sürecinde yer, laboratuvar ve sistem entegrasyon çalışmaları kapsamında yaklaşık 23 bin saatlik test faaliyeti gerçekleştirdik. Bu sürecin sonunda, 9 Eylül’de HÜRKUŞ’umuza uluslararası standartlarda askeri tip sertifikasyon verdik. Böylece tasarlayan ve üreten olmanın yanında, kendi uçağını test eden ve sertifikalandıran bir yetkinliğe ulaştık.”

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MODERN SİSTEMLER

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran ise yerli ve milli imkânlarla geliştirilen yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş’un Türk Hava Kuvvetleri pilotaj eğitiminde önemli bir görev üstleneceğini belirterek, “Modern aviyonik sistemleri, yüksek performansı ve manevra kabiliyetiyle pilot adaylarımızın uçuş becerilerini geliştirmelerine ve çağdaş eğitim ihtiyaçlarını uzun bir altyapı içerisinde yetiştirmelerine büyük katkı sağlayacaktır” dedi.