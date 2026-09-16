‘Hürkuş-2’ onayı aldı

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Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, HÜRKUŞ-2 Askeri Tip Sertifikası’nın yayımlanması dolayısıyla 11 Eylül 2026’da düzenlenen törenle, Türkiye’nin hava platformlarını yalnızca tasarlama ve üretme değil; test etme, doğrulama, uçuşa elverişliliğini değerlendirme ve sertifikalandırma alanlarında ulaştığı milli yetkinlik de ortaya konuldu. HÜRKUŞ-2’nin sertifikasyon faaliyetleri, farklı kurumlardan uzmanların müşterek teknik çalışmasıyla yürütüldü. Süreçte SSB Kalite-Test ve Sertifikasyon Daire Başkanlığı'ndan 7 uzman, SSB adına sertifikasyon panellerinde TR Uçuşa Elverişlilik (TRUE) firmasından 16 sertifikasyon uzmanı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 5 uzman ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı adına sertifikasyon panellerinde Milli Savunma Bakanlığı'ndan 12 sertifikasyon uzmanı görev yaptı. Yüklenici TUSAŞ ise çalışmalara 40 Uçuşa Elverişlilik Uzmanı ile 10 Tasarım ve Üretim Organizasyon Onayı uzmanıyla katıldı. Böylece tasarımdan üretime, doğrulamadan teknik değerlendirmeye uzanan süreçte Türkiye’nin farklı kurum ve kuruluşlarında oluşan uzmanlık birikimi ortak bir yapı altında buluşturuldu.

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153 TESTİ GEÇTİ

HÜRKUŞ-2 Projesi’nde sertifikasyon çalışmaları 12 ayrı disiplin altında yürütüldü. Aviyonik, elektronik donanım, elektrik sistemleri ve elektromanyetik ortam etkileri, itki-yakıt, insan faktörleri, kabin emniyeti, sistem emniyeti, sürekli uçuşa elverişlilik, uçak sistemleri, uçuş performansı, yapısal ve yazılım alanları ayrı panellerde değerlendirildi. Doğrulama faaliyetleri kapsamında HÜRKUŞ-2 üzerinde 38 laboratuvar testi, 71 yer testi ve 44 uçuş testi gerçekleştirildi. Böylece farklı doğrulama seviyelerinde toplam 153 sertifikasyon testi tamamlandı.

SS BAŞKANI HALUK GÖRGÜN: STRATEJİK EŞİK AŞILDI

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün yaptığı yazılı açıklama ile HÜRKUŞ-2’nin Askeri Tip Sertifikası’nın Türk havacılık sanayisi açısından teknik olduğu kadar stratejik bir eşik niteliği taşıdığını vurguladı. Görgün, "HÜRKUŞ-2’nin kanatlarında kendi tasarımına, kendi testine ve kendi teknik yetkinliğine güvenen bir Türkiye’nin iradesi vardır" dedi.

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