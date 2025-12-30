HÜRJET’ten İspanya’ya tarihi ihracat: 2.6 milyar Euro

Haberin Devamı

Toplam proje bedeli 2.6 milyar Euro olan teslimatların 2028’de başlaması planlanıyor. İspanya ile anlaşmayı “Savunma sanayi adına tarihi bir ihracat başarısı” olarak duyuran Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, “Millî imkânlarla tasarlanan ve üretilen bir jet eğitim uçağının, Avrupa ve NATO üyesi bir ülkenin envanterine girecek olması; savunma sanayiimizin tasarım, üretim, sistem entegrasyonu, sertifikasyon ve sürdürülebilirlik alanlarında ulaştığı seviyeyi açık biçimde ortaya koymaktadır. Gök Vatan’da ve dünyanın dört bir yanında daha yükseğe uçuyoruz“ paylaşımı yaptı.

MSB: TSK BÖLGENİN GÜVEN KAPISI

MİLLİ Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri sadece ülkemizin değil, aynı zamanda uluslararası barış ve güvenliğin de güçlü bir temsilcisi konumundadır” denildi. Bakanlığın sosyal medya hesabından 2025 faaliyetlerinin yer aldığı video serisinin 2’nci bölümü paylaşıldı. Paylaşımda, “Türk Silahlı Kuvvetleri sadece ülkemizin değil, aynı zamanda uluslararası barış ve güvenliğin de güçlü bir temsilcisi konumundadır. NATO bünyesindeki birçok önemli faaliyet ve görevde etkin rol üstlenen TSK, müttefikler arasında koordinasyonu sağlayan, harekâtları yöneten ve kriz bölgelerinde barışı tesis eden yapısıyla öne çıkmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri geçmişte olduğu gibi bugün de adaletli, kararlı ve sorumlu duruşuyla bölgenin güven kapısı olmayı sürdürüyor” ifadeleri kullanıldı. Paylaşılan videoda, 2025 yılında gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin görüntüler yer aldı.

