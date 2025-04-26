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HÜRJET’ten 2 yılda 179 sorti

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#HÜRJET#Sorti#Jet Motor
HÜRJET’ten 2 yılda 179 sorti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 26, 2025 07:00

Türkiye’nin ilk insanlı jet motorlu uçağı HÜRJET’in gökyüzü ile buluşmasının 2’nci yılı geride kaldı. HÜRJET bu sürede 179 sorti yaptı.

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Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde, 2017 yılında başlatılan proje kapsamında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A. Ş. (TUSAŞ) tarafından üretilen HÜRJET, ilk uçuşunu 25 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirmişti. 2026 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilmesi planlanan HÜRJET, 2 yılda 179 sorti yaptı. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “HÜRJET’imizin göklerle buluşmasının 2’nci yılını gururla kutluyoruz. O kanatlanıp bağımsızlığa uçarken, milletimizin azmini ve gücünü de gökyüzüne taşıdı. Bu 2 yılda; ilk yurt içi uçuşunda Samsun’u selamladı, ilk deniz aşırı uçuşunda hür kanatlarını piramitlere açtı. 6.3G ile yüksek performans manevralarına ulaştı, süpersonik ses hızına ulaştı. HÜRJET’lerimiz toplamda yaptığı 179 sortiyle semaya izini bıraktı. HÜRJET’imizin başarısı gelecek nesillere bırakacağımız güçlü mirastır. Mirasımızı korumak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

 

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#HÜRJET#Sorti#Jet Motor

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