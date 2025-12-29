HÜRJET’in İspanya’ya satışında imzalar atıldı: 2,6 milyar avroluk sözleşme

Haberin Devamı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin ilk millî jet eğitim uçağı HÜRJET’in İspanya Hava ve Uzay Kuvvetleri envanterine gireceğini duyurdu. Görgün, 30 adetlik ihracat paketinin Türk savunma sanayii adına tarihi bir başarı olduğunu vurguladı.

TESLİMATLAR 2028'DE

Paylaşımında, bu tercihin Türkiye’nin savunma sanayiinde güvenilen ve yön veren bir ihracatçı ülke konumuna ulaştığının somut göstergesi olduğunu belirten Görgün, toplam 2,6 milyar Avro proje bütçesine sahip program kapsamında teslimatların 2028 yılında başlamasının planlandığını ifade etti.

İmzalanan anlaşmanın yalnızca bir uçak satışı olmadığını vurgulayan Görgün, paketin; HÜRJET’in ihracatının yanı sıra ileri seviye muharip pilot eğitimi, entegre eğitim mimarisi, yer tabanlı simülasyon ve eğitim sistemleri, bakım-idame altyapısı ile uzun vadeli operasyonel destek unsurlarını kapsadığını kaydetti.

'ÖNEMLİ BİR EŞİK'

Milli imkanlarla tasarlanan ve üretilen bir jet eğitim uçağının, Avrupa ve NATO üyesi bir ülkenin envanterine girecek olmasının savunma sanayiinin ulaştığı seviyeyi açıkça ortaya koyduğunu belirten Görgün, bu gelişmenin tasarım, üretim, sistem entegrasyonu ve sürdürülebilirlik alanlarında önemli bir eşik olduğunu ifade etti.

'SAVUNMA SANAYİİ İHRACATINDA YENİ BİR AŞAMA'

HÜRJET ile birlikte Türkiye’nin, hava platformları alanında yüksek teknoloji üreten ve ihraç eden ülkeler arasında konumunu güçlendirdiğini belirten Görgün, savunma sanayii ihracatının da nitelik ve ölçek bakımından yeni bir aşamaya taşındığını vurguladı.

Görgün, açıklamasının sonunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) başta olmak üzere projede emeği geçen tüm mühendis, teknisyen ve paydaşlara teşekkür ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde millî teknoloji hamlesinin kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.