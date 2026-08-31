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HÜRJET ‘zafer’e uçtu

Güncelleme Tarihi:

#Hürjet#Savunma Sanayi#Hava Kuvvetleri
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2026 07:00

TÜRKİYE’nin ilk yerli ve milli jet eğitim uçağı HÜRJET’te önemli bir aşama daha geride bırakıldı. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek ilk HÜRJET, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104’üncü yıldönümünde ilk uçuşunu yaptı.

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İlk prototipin de eşlik ettiği uçuşta HÜRJET, 18 dakika havada kalarak ilk uçuşunu güvenli şekilde tamamladı. SSB Başkanı Haluk Görgün, Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim edilecek ilk HÜRJET’in uçuşunu sosyal medya hesabından duyurdu. Görgün paylaşımında, “HÜRJET’imizi Büyük Zafer’in 104. yıl dönümünde Gök Vatan’la buluşturduk” ifadelerini kullanarak, uçağın yer ve taksi testlerinin ardından ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini bildirdi. HÜRJET programında prototip uçaklarla gerçekleştirilen uçuş ve geliştirme testleri devam ederken, seri üretim kapsamındaki uçakların üretim ve montaj faaliyetleri de eşzamanlı olarak sürdürülüyor. Programın ilk aşamasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı için 6 HÜRJET’in üretilmesi planlanıyor. 

 

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#Hürjet#Savunma Sanayi#Hava Kuvvetleri

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