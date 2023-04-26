HÜRJET gökyüzüyle buluştu

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesiyle Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından özgün olarak tasarlanıp ve geliştirilen Türkiye’nin ilk jet motorlu eğitim uçağı HÜRJET projesinde önemli bir kilometre taşı daha geçildi. 18 Mart’tan bu yana taksi testleri için pistte bulunan HÜRJET, dün tekerlerini yerden tamamen keserek, gökyüzüyle buluştu.





SSB’den edinilen bilgiye göre, HÜRJET dün 07.35’te havalandı ve ilk uçuşunu 26 dakika havada kalarak emniyetli bir şekilde tamamladı. Test boyunca 14 bin feet irtifaya çıkan HÜRJET, 250 knot hava süratine ulaştı. HÜRJET ilk uçuş testini başarıyla tamamladı. Tasarım zarfı içerisinde uçuş testlerine devam edecek olan HÜRJET’in varyantları arasında Jet Eğitim Uçağı, Akrotim Gösteri Uçağı, Harbe Hazırlık Uçağı, Red Aircraft ve Uçak Gemisi versiyonları buluyor. Üst irtifa limiti 45 bin feet olan HÜRJET, ses hızının 1.4 katı hıza ulaşabiliyor.

Haberin Devamı

ERDOĞAN: ARMAĞAN OLSUN

HÜRJET’in ilk uçuşunu sosyal medya hesabından duyuran Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Yerli ve milli ilk insanlı süpersonik jet uçağımız HÜRJET ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Hamdolsun, Türkiye Yüzyılı’na armağan olsun” dedi. SSB Başkanı İsmail Demir de, “Kısa sürede semalarımızda bir jet sesi duyarsanız o ses HÜRJET’imizin sesi olacaktır demiştik. Bugün o sesi duyduk”

paylaşımı yaptı.