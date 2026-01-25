HÜRJET eksi 21 derecede uçtu... ‘Dondurucu’ sınavı geçti

Haberin Devamı

CUMHURBAŞKANLIĞI Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen HÜRJET’in iki prototipi, soğuk hava testleri için Erzurum’un yolunu

tuttu. Yoğun kış şartlarında ve sıfırın altında 21 dereceye varan soğukta gerçekleştirilen yer testleri başarıyla tamamlandı.

Test süreci sadece dondurucu soğuklarla sınırlı kalmadı, yüksek irtifa performansı da başarıyla doğrulandı. Uçuş testleri, HÜRJET’in sadece ideal hava koşullarında değil, dünyanın en zorlu iklimlerinde bile görev yapabileceğini kanıtladı. Bu durum, uçağın hem yer operasyonlarında hem de gökyüzündeki manevralarında sistemlerinin donma veya performans kaybı yaşamadan çalıştığını tescilledi. Testlerin başarıyla sonuçlanması HÜRJET’in göreve hazır hale geldiğini de ortaya koydu. İki farklı prototipin eşzamanlı veya ardışık olarak bu zorlu sınavdan geçmesi de TUSAŞ’ın mühendislik gücü açısından somut bir gösterge oluşturdu.

BUGÜNE KADAR 400 SORTİ YAPTI

TUSAŞ, test ve geliştirme faaliyetleri kapsamında HÜRJET ile bugüne kadar 400 sorti gerçekleştirdi. İlk siparişin ardından gelen İspanya ihracat sözleşmesi ve beklenen ilave siparişler seri üretim hazırlıklarını hızlandırdı. Şirket, talep ve olası potansiyeli dikkate alarak seri üretim sürecinde oluşturacağı tedarikçi ağıyla ayda 3 uçak üretmeyi hedefliyor. HÜRJET, harbe hazırlık geçiş eğitimi, hava devriyesi ve akrobatik gösteri uçağı gibi roller icra edebilecek.