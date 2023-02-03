HÜRJET çok yakında göklerde... Motor çalıştı sıra uçuşta

Haberin Devamı

TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.) tarafından geliştirilen HÜRJET motor çalıştırdı. Projede görevli mühendisler ve personelin sevinç gösterileri eşliğinde çalışan motorun görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. SSB Başkanı İsmail Demir de Twitter’dan “Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın güçlü liderliğinde, Türk savunma sanayii olarak Cumhuriyet’imizin 100. yılında çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. HÜRJET motorunu çalıştırdı! Artık sıra uçuşta” ifadelerini kullandı.





İLK UÇUŞU 18 MART’TA

HÜRJET’in 18 Mart 2023’te göklerle buluşması planlanıyor. 2025’ten sonra da her ay 2 HÜRJET üretimi hedefleniyor. Edinilen bilgiye göre HÜRJET, 9 adet yerli ve milli imkânlarla geliştirilen mühimmat kullanabilecek. Taşıyacağı mühimmatlar arasında; yüksek manevra yeteneğine sahip havadan havaya Gökdoğan ve Bozdoğan füzesi, SOM seyir füzesi, minyatür bomba, beton delici Sarb-83, Hassas Güdüm Kiti (HGK-3), Kanatlı Güdüm Kitleri KGK 83 ve KGK-82 ile ROKETSAN üretimi yüksek hassasiyetli güdüm kiti Teber yer alıyor.





Haberin Devamı

F-5’İN YERİNİ ALACAK

Tek motorlu ve tandem kokpitli HÜRJET, üstün performans özellikleriyle modern savaş uçağı eğitiminde kritik bir rol oynayacak. Harbe hazırlık geçiş eğitimi, hava devriyesi (silahlı ve silahsız) ve akrobatik gösteri uçağı gibi roller icra edebilecek. Uçak, yaklaşık 14 metre uzunlukta ve 9.5 metre kanat açıklığında olacak, 1.4 mach hıza ulaşabilecek, azami 45 bin feet seviyesinde uçuş gerçekleştirebilecek. HÜRJET projesi, Jet Tekamül Eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçakları ile Akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine envantere dahil edilmek üzere başlatıldı.