Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

HÜRJET çok yakında göklerde... Motor çalıştı sıra uçuşta

Güncelleme Tarihi:

#Hürjet#MOTOR #İsmail Demir
HÜRJET çok yakında göklerde... Motor çalıştı sıra uçuşta
Oluşturulma Tarihi: Şubat 03, 2023 07:00

Türkiye’nin yerli Jet Eğitim ve Hafif Taarruz Uçağı HÜRJET’te sona yaklaşıldı. Savunma Sanayii Başkanı (SSB) İsmail Demir, sosyal medya hesabından “HÜRJET motorunu çalıştırdı! Artık sıra uçuşta” mesajını paylaştı.

Haberin Devamı

TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.) tarafından geliştirilen HÜRJET motor çalıştırdı. Projede görevli mühendisler ve personelin sevinç gösterileri eşliğinde çalışan motorun görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. SSB Başkanı İsmail Demir de Twitter’dan “Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan’ın güçlü liderliğinde, Türk savunma sanayii olarak Cumhuriyet’imizin 100. yılında çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. HÜRJET motorunu çalıştırdı! Artık sıra uçuşta” ifadelerini kullandı.

HÜRJET çok yakında göklerde... Motor çalıştı sıra uçuşta


İLK UÇUŞU 18 MART’TA

HÜRJET’in 18 Mart 2023’te göklerle buluşması planlanıyor. 2025’ten sonra da her ay 2 HÜRJET üretimi hedefleniyor. Edinilen bilgiye göre HÜRJET, 9 adet yerli ve milli imkânlarla geliştirilen mühimmat kullanabilecek. Taşıyacağı mühimmatlar arasında; yüksek manevra yeteneğine sahip havadan havaya Gökdoğan ve Bozdoğan füzesi, SOM seyir füzesi, minyatür bomba, beton delici Sarb-83, Hassas Güdüm Kiti (HGK-3), Kanatlı Güdüm Kitleri KGK 83 ve KGK-82 ile ROKETSAN üretimi yüksek hassasiyetli güdüm kiti Teber yer alıyor.

HÜRJET çok yakında göklerde... Motor çalıştı sıra uçuşta


Haberin Devamı

F-5’İN YERİNİ ALACAK

Tek motorlu ve tandem kokpitli HÜRJET, üstün performans özellikleriyle modern savaş uçağı eğitiminde kritik bir rol oynayacak. Harbe hazırlık geçiş eğitimi, hava devriyesi (silahlı ve silahsız) ve akrobatik gösteri uçağı gibi roller icra edebilecek. Uçak, yaklaşık 14 metre uzunlukta ve 9.5 metre kanat açıklığında olacak, 1.4 mach hıza ulaşabilecek, azami 45 bin feet seviyesinde uçuş gerçekleştirebilecek. HÜRJET projesi, Jet Tekamül Eğitimi kapsamında kullanılan T-38 uçakları ile Akrotim gösterilerinde kullanılan F-5 uçaklarının yerine envantere dahil edilmek üzere başlatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hürjet#MOTOR #İsmail Demir

BAKMADAN GEÇME!

Chelsea kafaları karıştırdı... 329,5 milyon Euroluk harcama FFPye nasıl takılmadı

Chelsea kafaları karıştırdı... 329,5 milyon Euro'luk harcama FFP'ye nasıl takılmadı?

#Futbol
6 SORU 6 YANIT | Ukraynada tanklar savaşın seyrini değiştirir mi Batının göndereceği tanklar neden önemli

6 SORU 6 YANIT | Ukrayna'da tanklar savaşın seyrini değiştirir mi? Batı'nın göndereceği tanklar neden önemli?

#Ukrayna-Rusya Savaşı
Terminatör filmindeki robot gerçek oldu

Terminatör filmindeki robot gerçek oldu!

#Terminatör