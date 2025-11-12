Huriye ve Osman’a ne oldu... Aralarında 200 metre mesafe vardı

Haberin Devamı

KASTAMONU Bozkurt’taki Meteoroloji TOKİ Konutları’nda oturan evli ve 2 çocuk annesi Huriye Helvacı (43), 2 Kasım Pazar günü sabahı oğlu Osman Yaşar’ı (5) da yanına alarak evden çıktı. Anne ve oğlundan bir daha haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine AFAD, UMKE, jandarma, emniyet ve komando birlikleri arama çalışması başlattı. Çalışmaların 9’uncu gününde dün sabah saatlerinde, AFAD ekipleri, kayıp olarak aranan Osman Yaşar Helvacı’nın dron kamerasıyla tespit edilen cansız bedeninin bulunduğu bölgeye ulaştı. Dere yatağında bulunan Osman Yaşar Helvacı’nın cesedi ekipler tarafından tespit edildi. Ekipler çocuğun uçurumun altındaki bölgedeki cansız bedenine güçlükle ulaştı.

AYNI BÖLGEDE BULUNDULAR

AFAD ekipleri, anne Huriye Helvacı’yı arama çalışmalarını da aynı bölgede yoğunlaştırdı. Yapılan aramalarda Osman’ın cansız bedeninin bulunduğu yere yaklaşık 200 metre uzaklıkta anne Huriye Helvacı’nın da cansız bedenine ulaşıldı.



Kastamonu Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz Bozkurt ilçesine bağlı Köseali köyünde 02 Kasım 2025 tarihinden itibaren kayıp olarak aranan Huriye Helvacı ve Osman Yaşar Helvacı’nın bulunması için yürütülen çalışmalarda 11 Kasım 2025 Salı günü saat 12.20 civarında dere yatağında Osman Yaşar Helvacı’nın cansız bedenine ulaşılmıştır. Saat 15.20’de aynı bölgede anne Huriye Helvacı’nın da cansız bedenine ulaşılmıştır” denildi.