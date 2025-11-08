Huriye ve Osman 6 gündür kayıp

Haberin Devamı

KASTAMONU Bozkurt’ta Meteoroloji TOKİ Konutları’nda oturan evli ve 2 çocuğu bulunan Huriye Helvacı (43), 2 Kasım’da, 5 yaşındaki oğlu Osman Yaşar’ı da yanına alarak evden çıktıktan sonra bir daha kendilerinden haber alınamadı. Yakınlarının ihbarda bulunması üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, emniyet ekipleri ve komando birlikleri sevk edildi. Çalışmalarda anne ve oğluna ait bir ize rastlanmadı.

Ekipler, önceki gün havanın kararmasıyla ara verdikleri arama çalışmalarına dün günün ağarmasıyla tekrar başladı. Yaklaşık 200 kişilik ekip ile yapılan aramalara gönüllüler de destek verdi. Aramalar, Huriye Helvacı’nın oğlu ile birlikte otostop çekerek ulaştığı ve en son görüldüğü ilçeye bağlı Köseali köyü bölgesinde yoğunlaştırıldı. Ekipler havadan dron, karadan da arama kurtarma köpekleri eşliğinde anne ve oğluna ait bir iz bulmaya çalıştı. Köyün içindeki evler, eski yapılar, kuyu ve çukur gibi alanlar da kontrol edildi. Çevredeki 18 köyü kapsayan arama çalışmaları sürdü.

‘SADECE ÖFKE KONTROLÜ SORUNU VARDI’

Huriye Helvacı’nın eşi Bayram Helvacı, pazar günü saat 07.00’de işe gittiğini söyleyerek, “O gün saat 13.00 civarında evden ayrılıyor. 17.00 civarı bir telefon görüşmesi yapıyor. Ondan sonra maalesef ki kendisine hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Sadece öfke kontrolü sorunu vardı. Sinir ilacı kullanıyordu, o kadar. Ben aldığını biliyordum; ama resmiyette reçete çıkmadı maalesef” dedi.

Normalde eşinin haber vermeden bir yere gitmediğini belirten Bayram Helvacı, “Habersiz hiçbir yere çıkmazdı, çarşıya bile çıkmazdı. İlk defa benim bilgim dışında evden çıktı ve gitti. Hiç kimseye bir şey dememiş. Sadece evden annesine ‘Çarşıya gidiyorum’ diyor, çıkış o çıkış. Tahmin ettiğimiz her yere baktık, aradık. Ama hiçbir yerde çıkmıyor maalesef. 1 kızım, 1 oğlum var. Kaybolan oğlum küçük olan, 5 yaşındaydı. Büyük kızım ise 16 yaşında liseye gidiyor. İnebolu’da turizm okuyor. Gayet iyiydi yani çocuklarıyla. Tabii büyük kız ergenlik döneminde olduğu için ufak tefek problemler oluyordu ama küçük çocukla bir problemleri yoktu” diye konuştu.

Huriye Helvacı’nın annesi Ayşe Hıra, “Giderken evden bir şey almadı. Videoları gördüğümde evden çıktığı kıyafetlerle üzerindeki kıyafetler değişikti, başörtüsü değişik” dedi. Kız kardeşi Ayşe Çalık ise “Evden kaçtığını düşünmüyorum. Gezmek amacıyla çıktığını düşünüyorum ama başına ne geldi, orası muallak” ifadelerini kullandı.

Havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına yarın devam edilecek.