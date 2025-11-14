Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı'nın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme! Eski enişteye elektronik kelepçe takıldı

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesi Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutları'ndaki evlerinden 2 Kasım günü ayrıldıktan sonra kendilerinden bir daha haber alınamayan anne Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedenlerine 9 gün sonra Köseali köyü sınırlarında bulunan dere yatağında ulaşıldı.

Cumhuriyet savcısının ve Olay Yeri İncelme ekiplerinin çalışmasının ardından Huriye ve oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedenleri, ekipler güçlükle uçurumdan çıkartabildi. Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilen anne ve oğlunun cenazeleri, buradaki işlemlerinin ardından memleketi Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine getirilerek toprağa verildi.

DOĞUM VE ÖLÜM GÜNLERİ AYNI

Öte yandan anne ve oğlunu doğum tarihlerinin aynı olduğu ortaya çıktı. Huriye Helvacı 16 Ekim 1982, oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın da 16 Ekim 2020 tarihinde dünyaya geldiği öğrenildi. Cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun resmi kayıtlara göre, ölüm tarihileri de aynı gün oldu. Ancak anne ve oğlunun aynı gün mü yoksa birkaç gün arayla mı öldükleri ayrıntılı adli tıp raporuyla netlik kazanacak.

ESKİ ENİŞTEYE ELEKTRONİK KELEPÇE KARARI

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında şüpheli ifadelerde bulunması üzerine denetimli serbestlik tedbiriyle Huriye Helvacı'nın eski eniştesi olan Mustafa Uzun hakkında elektronik kelepçe takılmasına karar verildi.

"MESAJLARI KORKTUĞUM İÇİN SİLDİM"

Mustafa Uzun, soruşturma kapsamında verdiği ifadede anne ve oğlu kaybolduktan sonra arama ve mesaj kayıtlarını silmesiyle ilgili, Huriye Helvacı ile konuştuklarını, kaybolduktan sonra korktuğu için kayıtları sildiğini ileri sürmüştü.

Öte yandan bölgedeki arama çalışmalarını sürdüren ekipler, annenin bulunduğu bölgeye yakın bir alanda yaptıkları aramalar sonucunda kayıp cep telefonuna da ulaştı.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde telefondaki bilgilerin çözülmesiyle olaydaki sır perdesinin kalkması bekleniyor.