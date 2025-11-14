×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı'nın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme! Eski enişteye elektronik kelepçe takıldı

Güncelleme Tarihi:

#Kastamonu#Huriye Helvacı#Osman Helvacı
Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacının ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme Eski enişteye elektronik kelepçe takıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2025 14:34

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde evlerinden ayrıldıktan 9 gün sonra cansız bedenleri bulunan Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki Osman Helvacı'nın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Bir TV programında çelişkili ifadeler kullanan eski enişte Mustafa Uzun hakkında denetimle serbestlik tedbiri kapsamında elektronik kelepçe takılmasına karar verildi. Öte yandan Huriye Helvacı'nın kayıp telefonu bulundu.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesi Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutları'ndaki evlerinden 2 Kasım günü ayrıldıktan sonra kendilerinden bir daha haber alınamayan anne Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedenlerine 9 gün sonra Köseali köyü sınırlarında bulunan dere yatağında ulaşıldı.

Cumhuriyet savcısının ve Olay Yeri İncelme ekiplerinin çalışmasının ardından Huriye ve oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedenleri, ekipler güçlükle uçurumdan çıkartabildi. Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilen anne ve oğlunun cenazeleri, buradaki işlemlerinin ardından memleketi Kastamonu'nun Bozkurt ilçesine getirilerek toprağa verildi.

Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacının ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme Eski enişteye elektronik kelepçe takıldı

Haberin Devamı

DOĞUM VE ÖLÜM GÜNLERİ AYNI

Öte yandan anne ve oğlunu doğum tarihlerinin aynı olduğu ortaya çıktı. Huriye Helvacı 16 Ekim 1982, oğlu Osman Yaşar Helvacı'nın da 16 Ekim 2020 tarihinde dünyaya geldiği öğrenildi. Cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun resmi kayıtlara göre, ölüm tarihileri de aynı gün oldu. Ancak anne ve oğlunun aynı gün mü yoksa birkaç gün arayla mı öldükleri ayrıntılı adli tıp raporuyla netlik kazanacak.

İLGİLİ HABERAnne ve 5 yaşındaki oğlu son yolculuğuna uğurlandıAnne ve 5 yaşındaki oğlu son yolculuğuna uğurlandıHaberi görüntüle

ESKİ ENİŞTEYE ELEKTRONİK KELEPÇE KARARI

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "Müge Anlı ile Tatlı Sert" programında şüpheli ifadelerde bulunması üzerine denetimli serbestlik tedbiriyle Huriye Helvacı'nın eski eniştesi olan Mustafa Uzun hakkında elektronik kelepçe takılmasına karar verildi.

"MESAJLARI KORKTUĞUM İÇİN SİLDİM"

Mustafa Uzun, soruşturma kapsamında verdiği ifadede anne ve oğlu kaybolduktan sonra arama ve mesaj kayıtlarını silmesiyle ilgili, Huriye Helvacı ile konuştuklarını, kaybolduktan sonra korktuğu için kayıtları sildiğini ileri sürmüştü.

Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacının ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme Eski enişteye elektronik kelepçe takıldı


KAYIP TELEFON BULUNDU

Öte yandan bölgedeki arama çalışmalarını sürdüren ekipler, annenin bulunduğu bölgeye yakın bir alanda yaptıkları aramalar sonucunda kayıp cep telefonuna da ulaştı.

Haberin Devamı

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde telefondaki bilgilerin çözülmesiyle olaydaki sır perdesinin kalkması bekleniyor.

Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacının ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme Eski enişteye elektronik kelepçe takıldı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kastamonu#Huriye Helvacı#Osman Helvacı

BAKMADAN GEÇME!