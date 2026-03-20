×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Hurdaya dönen araçtan burnu kanamadan çıktı: Verilmiş sadakam varmış

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#Trafik Kazası#Doktor
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2026 14:31

Hatay'da şarampole devrilerek hurdaya dönen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Haberin Devamı

Kaza, Gaziantep-Hatay yolu Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi mevkiinde yaşandı. Necmettin Kaynar idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Hurdaya dönen aracın doktor olduğu öğrenilen sürücüsü otomobilden kendi imkanlarıyla çıktı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yaralanmadığı belirlenen Kaynar, kazayı yara almadan atlattığını söyledi.

‘VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ'

Kaza sonrası ‘Verilmiş sadakamız varmış' diyen Kaynar, "Önümdeki araca çarpmamak için sağa geçtim, diğer araç da sağa geçti. Tam çarpacakken kırdım, kaza oldu. Verilmiş sadakamız varmış, yaralanmam hiç yok" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!