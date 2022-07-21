Hurdacılar yaktı, köpekler öldü

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Pendik Yayalar Mahallesi’nde geçen pazar öğle saatlerinde, hurdacılar demirlerini almak için kanepeleri yaktı. Alevler kısa sürede otları da tutuşturdu. Yangını gören çevre sakinleri itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri yanan kanepelere ve çalılığa müdahale ederek yangını söndürdü. Çalıların içinde 3 yavru köpek ile annelerinin cansız bedenleri bulundu. Ölen köpekler belediye ekiplerine teslim edilerek, hayvan mezarlığına gömüldü.

YAVRULARI BIRAKMAMIŞ

Alevlerden kaçarak kurtulan 5 yavru köpek ise mahalle sakini Dilek Taneri tarafından sahiplenildi. Ölen köpekleri beslediğini söyleyen Taneri, “Dumanları görünce koşup geldim. Çalıların içinde 8 yavrusuyla bir köpek yaşıyordu. Yeni doğmuştu yavrular. Polis ve mahalle sakinleri onları kurtarmaya çalıştı. Yerlerini gösterdim. Köpek yavrularından 5’ini kucağıma verdiler. İçeride 3 yavru köpek kaldığı için anne köpek onları bırakmamış. Rüzgârla birlikte alevler bir anda burayı sardı. Anne köpek çığlıklar atarak, yavrularıyla birlikte can verdi” diye konuştu.

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DEMİRLERE GELDİLER

Mahalle sakinleri yangından sonra cep telefonu kamerasıyla, kanepeleri yakan hurdacıların bir minibüsle araziye gelip demirlerini yüklemelerini kaydetti.