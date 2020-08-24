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Derya EVREN/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 24.08.2020 - 17:31 |  Son Güncelleme:

Hurdacıda başlayan yangın plastik atık alanına sıçradı

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Hurdacıda başlayan yangın plastik atık alanına sıçradı
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BURSA’da hurdacı dükkanında başlayan yangın, plastik atıkların atıldığı alana sıçrayarak büyüdü. Ekiplerin, yangına müdahalesi devam ediyor.

Yangın, Merkez Osmangazi ilçesi, Veysel Karani Mahallesi’ndeki bir hurdacı dükkanında saat 16.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Yükselen alevler, rüzgarın da etkisiyle iş yerinin yakınındaki plastik atıkların atıldığı alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yükselen dumanlar, kentin birçok noktasından görülürken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

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