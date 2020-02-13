"Hurda" yüklü denilen konteynerden çıktı! 5 milyon değerinde!

Olay, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde bulunan bir limanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, limanda gemi ile gelen eşyaları kontrol eden Kocaeli Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan “X-ray” taramalarında, içerisinde hurda araç malzemeleri olduğu belirtilen konteynerlerde araç motorlarının olduğu tespit edildi. Ekipler daha sonra belirlenen konteynerleri açtı. Konteyerlerde yapılan aramalarda yaklaşık 5 milyon değerinde 400 adet otomobil motoru ve şanzıman ele geçirildi. Kocaeli Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğü tarafından ülkeye kaçak yollarla sokulmaya çalışılan motorlara el konuldu.

Araç motorlarını kaçak yollarla ülkeye sokmaya çalışan şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Kocaeli Gümrük Muhafaza ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından Kocaeli’de yapılan kontrollerde 2020 yılı içerisinde 20 milyon TL değerinde ürün ele geçirildiği kaydedildi.

