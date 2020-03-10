MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHurda parçalarından 'barış' için el üzerinde dönen dünya heykeli yaptı
GeriGündem Hurda parçalarından 'barış' için el üzerinde dönen dünya heykeli yaptı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)
Haber Giriş: 10.03.2020 - 10:11,Son Güncelleme:/

Hurda parçalarından 'barış' için el üzerinde dönen dünya heykeli yaptı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hurda parçalarından 'barış' için el üzerinde dönen dünya heykeli yaptı
Abone Olgoogle-news

HATAY'da, mozaik ve hurda sanatçısı Mervan Altınorak (50), hurda parçalarından el üzerinde dönen dünya heykeli yaparak barış mesajı verdi.

Hurda parçalarından barış için el üzerinde dönen dünya heykeli yaptı
Reyhanlı ilçesinde mozaik ile resim, hurda parçalarından da çok çeşitli heykeller yapan Mervan Altınorak, 'barış dolu bir dünya için el üzerinde dünya heykeli' yaparak çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. İlçenin terör nedeniyle atılan roketler ve füzelerle mağdur olduğunu söyleyen Altınorak, Reyhanlı’nın yaşadığı acıları dile getirmek amacıyla 3 ay önce yapımına başladığı el üzerinde dönen dünya heykelini, dünyaya barış getirmesi mesajı vermek için yaptığını anlattı.

Altınorak, “Heykeli üç ayda tamamladım. Otomobil hurda parçaları kullandım. 350 kilogram ağırlığındaki heykelin yüksekliği 3 metre, eni ise 2,5 metredir. El üzerinde dönen dünya heykeli yaparak barış dolu bir dünya mesajı vermek istedim” dedi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle