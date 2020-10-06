MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriHurda deposundaki yangın söndürüldü
GeriGündem Hurda deposundaki yangın söndürüldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ŞANLIURFA (İHA)
Haber Giriş: 06.10.2020 - 15:06 | Son Güncelleme:

Hurda deposundaki yangın söndürüldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hurda deposundaki yangın söndürüldü
Abone Olgoogle-news

Şanlıurfa’da sabaha karşı hurda deposunda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Devteşti Mahallesi'nde yaşandı. Sabah saat 05.00 sıralarında bir hurda deposunda yangın çıktı. Yangının çıktığını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın nedeniyle bölgeye tedbir amaçlı ambulans da sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale edip söndürdü.
Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle