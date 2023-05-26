Hülya'yı öldüren eşi mirasından faydalanamayacak

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Bornova'da geçen yıl 22 Ekim'de, Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde ayakkabı nakış atölyesi olan 2 çocuk annesi Hülya Şellavcı Yeğin'e ulaşmayan yakınları, iş yerine gitti. Burada saat 00.30 sıralarında kanlar içinde bulunan Yeğin'in, tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Polis, şüpheli olarak kadının boşanma davası açtığı eşi Kaffar Yeğin'i yakalamak için çalışma başlattı. Yeğin'in cinayetten önce Kaffar Yeğin hakkında tehdit ettiği gerekçesiyle, 4 kez suç duyurusunda bulunduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Olaydan 3 gün sonra İzmir 16'ncı Aile Mahkemesi'nce Kaffar Yeğin hakkında 30 günlük zorlama hapis kararı verildi. Ayrıca Kaffar Yeğin'in, Yeğin'in öldürüldüğü atölyeye yakın görüntüleri de ortaya çıktı. Yeğin 8 Kasım'da, Konak ilçesi Fatih Mahallesi'nde, arkadaşı M.G.'nin (67) evinde suç aleti silahla yakalandı. Yeğin tutuklanırken, arkadaşı M.G. ise serbest bırakıldı.

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YEĞİN'İN, 'EŞİ TASARLAYARAK KASTEN ÖLDÜRME' SUÇLAMASI DEVAM EDİLİYOR

Kaffar Yeğin hakkında 'eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasından ağırlaştırılmış müebbet, 'silahla gece vakti yağma'dan 15 yıla kadar hapis, 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle, 14 Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Ayrıca cinayetten önce hakkında çeşitli suçlamalar bulunan Kaffar Yeğin hakkında, 'kadına karşı tehdit', 'hakaret', 'ısrarlı takip' ve 'yaralama' gibi suçlardan 13 yıla kadar hapis cezası istemiyle 50'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde de dava açıldı. Bu dava geçen ay sonuçlandı. Karar öncesi savunmasında eski eşleri ve kadın arkadaşlarına yönelik hiçbir zaman kötü muamelede bulunmadığını söyleyen sanık Kaffar Yeğin'e, 'hakaret'ten 8 ay 22 gün, 'kadına karşı tehdit'ten 1 yıl 3 ay, 'yaralamadan' 1 yıl 6 ay ve 'ısrarlı takipten' 2 yıl olmak üzere toplam 5 yıl 5 ay 22 gün hapis cezası verildi. Kaffar Yeğin'in, 'eşi tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasından yargılanmasına ise devam ediliyor.

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CEZAYI KABUL ETMEDİ

Bunun yanında öldürülen Hülya Şellavcı Yeğin'in Eylül 2022'de açtığı, çocuklarının ise ölümü üzerine sürdürdüğü boşanma davası da sonuçlandı. İzmir 16'ncı Aile Mahkemesi'nde çekişmeli açılan davada; mahkeme, Hülya Şellavcı Yeğin'in ölümü üzerine boşanma konusunda hüküm verilmesine yer olmadığına karar verdi. Mahkeme, davalı eş Kaffar Yeğin'in boşanmaya neden olaylarda kusurlu olduğuna yer verdi. Bu nedenle Kaffar Yeğin'in kusurlu olduğunun tespiti ile miras hükümlerinden faydalanması engellenmiş oldu. Kaffar Yeğin ise kararı, 18 Mayıs'ta istinafa taşıdı. Kaffar Yeğin davayı üst mahkemeye taşıma gerekçesinde ise adına verilen cezayı kabul etmediğini, mahkeme kararının taraflı olduğu kanaatinde olduğunu öne sürdü.