Hülya Polat kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, Hülya Polat şarkıları

Hülya Polat, müzik kariyerinin yanı sıra oyuncuk deneyimi de bulunan Hülya Polat, Volkan Konak, Fuat Saka, Erdal Bayrakoğlu, Yusuf Cemal Keskin, Recebim, Yücel Aktaş gibi meslektaşlarıyla düet yaptı. Peki, Hülya Polat kimdir, kaç yaşında, nereli?

HÜLYA POLAT KİMDİR?

Rizeli, 6 çocuklu bir ailenin 5. Çocuğu olan Hülya Polat, 1969 yılında dünyaya geldi. Müzik kariyerine 1996 yılında adım attı. İlk kez Rize'de Karadeniz Müziği üzerine yayın yapan bir radyoda türkü okumaya başladı. Babasının sahne yasağı nedeniyle ilk şarkılarını sadece kasete okur ve sahneye çıkmaz. İlk kaseti “Kurban Olduğum”dur.



Hülya Polat'ın şarkıları:

Kızlar Ağası

Ben Kaymaklı Pastayım

Kurban Olduğum

Mektup

Pusula

Haye Haye

Niye Utaniyisun?

Koçari (2000)

Rino (2004)

Aha (2006)

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