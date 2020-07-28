Hülya isminin anlamı nedir? Hülya ne demek?

Hülya kökeni Arapçadan gelen bir isimdir. Uzun yıllardır Türkçede bulunan ve yerleşik şekilde değerlendirilen adlar arasında yer alır. Kız çocukları için kullanılan en güzel ve özel isimler arasında yer almaktadır. Üstelik sadece isim değil aynı zamanda gündelik yaşamda sözlük anlamı üzerinden de kelime şeklinde değerlendirilir.

Hülya İsminin Anlamı

Hülya isminin anlamı birden fazla şekilde ele alınmakta ve kullanılmaktadır.

- Tatlı düş

- Kuruntu

- Hayal

- Vehim

Genelde bu anlamları üzerinden ele alınsa dahi, Türkçede daha çok, ‘tatlı düş’ ya da ‘hayal’ biçiminde ifade edilmektedir. Anlamı itibariyle tek başına güzel bir isim olarak kullanılabilirken, aynı zamanda tek başına farklı isimlerle de bir araya uyumlu şekilde getirilebilir. Hülya ismi aynı zamanda sinema ve birçok farklı sanat dünyasından ünlünün ismi olarak bilinmektedir.

Telaffuzu ve okunuşu ile oldukça güzel bir etki yaratan Hülya adını, minik yavrumuz için değerlendirmek amaçlı isim listesine alabilirsiniz. Karakteristik bir isim olmasının yanı sıra hayal gücü kuvvetli bir kişilik yansıtmaktadır. Son dönemlerde internet üzerinden çok sık araştırılan ve anlamı merak edilen en güzel isimlerden biri olarak öne çıkıyor.