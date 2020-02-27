Hülya Ağansoy kimdir? O sözlerle uzun süre konuşulmuştu!

Hülya Ağansoy, yeraltı dünyasının ünlü ismi Nurullah Tevfik Ağansoy'un eşiydi. Hülya Ağansoy,evliliği süresince 40 yıl yeraltı dünyasının bir çok olayına şahitlik etti. Hülya Ağansoy'un 2 çocuğu var. Hülya Ağansoy'un oğlunun ismi Kürşad, kızının ismi ise Asena Melike'dir.

Kanser hastalığı ile mücadele ettiği öğrenilen Hülya Ağansoy, eşi öldürüldükten sonra morgda ellerinden tutarak, intikam yemini etmesinin görüntüleri ile uzun süre medyada yer almıştı.