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Hulusi Akar'ın acı günü

Güncelleme Tarihi:

#Hulusi Akar#TBMM#AK Parti
Hulusi Akarın acı günü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2025 18:51

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, İzmir'de, yaşlılık nedeniyle hayatını kaybeden kayınvalidesi Türkan Samur'un (98) cenaze törenine katıldı.

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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ın kayınvalidesi Türkan Samur, yaşlılığa bağlı organ yetmezliği sebebiyle İzmir'de yaşamını yitirdi. Türkan Samur için bugün ikindi vakti Karşıyaka ilçesindeki Mevlana Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene; Hulusi Akar, eşi Şule Akar, Samur'un torunları ile yakınları, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir İl Başkanı Bill Saygılı katıldı. Kılınan namazın ardından Samur'un bir süre omuzlarda taşınan cenazesi Örnekköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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#Hulusi Akar#TBMM#AK Parti

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