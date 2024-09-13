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Hulusi Akar'dan CHP lideri Özel'e 100 bin liralık manevi tazminat davası

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#Hulusi Akar#Özgür Özel#Tazminat Davası
Hulusi Akardan CHP lideri Özele 100 bin liralık manevi tazminat davası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2024 16:08

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e "kişilik haklarına saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

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TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ın avukatı Samet Can Olgaç tarafından Ankara nöbetçi asliye hukuk mahkemesinde açılan davanın dilekçesinde, Akar'ın bir program sırasında eğitim ve öğretimle ilgili düşüncelerini paylaştığı, konuşmasının bazı kesimlerce amacından saptırıldığı ve sadece bir kısmının servis edildiği belirtildi.

Dilekçede, Özel'in, 11 Eylül'de Akar'ın konuşmasına yönelik sarf ettiği ifadelerin hakaret unsuru taşıdığı ve eleştiri kapsamında görülemeyeceği, ağır hakaret ve iftira mahiyetinde olduğu kaydedildi.

Dilekçede, bu açıklamaları nedeniyle Özel'in 100 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedilmesi istendi.

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#Hulusi Akar#Özgür Özel#Tazminat Davası

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