Hulusi Akar TSK’nın başarı bilançosunu anlattı: 2 komando tugayı vardı, şimdi 17...

Seri üretim hattından çıkan ilk milli güdümlü füze Atmaca’nın önceki gün TCG Kınalıada korvetinden yapılan test atışını Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarıyla birlikte izleyen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, burada yaptığı konuşmada “Cin şişeden çıktı. Herhangi bir şekilde ‘bunu yapamayız’ gibi bir duyguya, düşünceye yaklaşıma yer yok. Elimizden geldiğince gece-gündüz çalışacağız ve ihtiyaçlarımızın tamamını yerli ve milli olarak başarmak için gayret göstereceğiz” vurgusu yaptı. Bakan Akar, kuvvet komutanlıklarının başarılarıyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

KARA KUVVETLERİ

“Kara Kuvvetlerimizde bundan önce 2 komando tugayımız vardı, şu anda 17 komando tugayımız var. 17’si de yurt içinde ve sınır ötesinde angaje durumda. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve bünyesindeki Kara Kuvvetleri tarafından 5 yıl içinde 13 büyük çaplı harekat başarılı bir şekilde gerçekleştirildi ve kuvvetin şanlı tarihine yazdırıldı.

DENİZ KUVVETLERİ

Deniz Kuvvetlerimiz son 20 yıldaki faaliyetlerinin zirvesine çıkmış durumda. 2020’de 200 bin saat seyir/yıl gerçekleştirmek suretiyle büyük bir başarı sağladı. 2016 ve 2015 ile kıyasladığımızda yüzde 94’lük bir artışı göstermektedir. Sondaj ve arama gemilerimize refakat ve koruma görevlerinin yanı sıra tatbikatlar ve Libya’daki görevimiz büyük bir başarıyla bu faaliyetleri sürdürmekte. Hak, alaka ve menfaatlerimizi korumakta, kollamakta kararlıyız. Bundan taviz vermemiz söz konusu değil.

HAVA KUVVETLERİ

Geçmişteki oranlara göre bakıldığında bir pilotumuz 5 pilotun işini yapıyor, başarılarına başarı katıyor, Hava Kuvvetlerimizin şanlı tarihine altın harflerle yeni sayfalar ilave etmeye devam ediyor. Hava Kuvvetlerimiz önemli, ağır görevleri başarıyla yerine getirmeyi sürdürüyor.”

Akar, “Irak’ın kuzeyine yuvalanan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek. 24 Temmuz 2015’ten itibaren terörle mücadelemiz artan bir tempoda aralıksız devam ediyor. O günden bugüne kadar baktığınızda 18 bin 196 terörist etkisiz hale getirildi” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile seri üretim hattından çıkan ilk milli güdümlü füze Atmaca’nın test atışını takip etti. (AA)

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