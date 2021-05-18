Hulusi Akar: Teröriste aman yok

Akar başkanlığında, TSK komuta kademesi ile bakan yardımcılarının katılımıyla videokonferans toplantısı yapıldı. Terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini bir kez daha vurgulayan Akar, “Faaliyetlerimizin ne kadar yoğun ve etkili olduğunun açıkça anlaşılması bakımından önemli bir gösterge olduğu için açıklıyorum: 1 Ocak’tan bugüne kadar 1070 terörist etkisiz hale getirildi” açıklamasında bulundu.

‘HUDUT NAMUSDUR’

Bakan Akar, sınır güvenliğine yönelik olarak da şu bilgileri paylaştı: “Hudut Kartallarımız, 'Hudut namustur' anlayışı içinde görevlerini kahramanca yerine getirmeye devam ediyor. Hudutlardaki arkadaşlarımızın büyük başarısıyla 1 Ocak'tan itibaren toplam 58 bin 690 kişi yakalandı. 131 bin 284 kişinin hudutlarımızdan geçmesi engellendi. 55'i PKK/YPG/PYD, 43'ü ise FETÖ olmak üzere toplam 122 terörist de ele geçirildi. Dolayısıyla buradaki mücadeleyi herkesin görmesi, anlaması lazım. Toplam 365 kilogram uyuşturucu ile çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi.”

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