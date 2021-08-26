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Gündem
Umut ERDEM / ANKARA
Haber Giriş: 26.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Hulusi Akar: Fas’a hibe İHA ve SİHA sistemi yok

Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
Hulusi Akar: Fas’a hibe İHA ve SİHA sistemi yok

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP’nin Fas’a İHA (İnsansız Hava Aracı) ve SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) hibe edilip edilmediğine yönelik sorularına, “Bakanlığımızca dış askeri yardım çerçevesinde Fas’a hibe edilmiş veya satışı yapılmış İHA/SİHA sistemi bulunmamaktadır” karşılığını verdi.

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Milli Savunma Bakanı Akar’ın yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na bir önerge verdi. Bülbül önergesinde, “Fas’a İHA (İnsansız Hava Aracı) hibe edilmiş midir? Edildiyse ne zaman hangi gerekçelerle edilmiştir? Fas’a SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) hibe edilmiş midir? Edildiyse ne zaman, hangi gerekçelerle edilmiştir? Fas’a İHA ya da SİHA satışı yapılmış mıdır?” sorularını yöneltti.

Bakan Akar, Bülbül’ün önergesine “Bakanlığımızca dış askeri yardım çerçevesinde Fas’a hibe edilmiş veya satışı yapılmış İHA/SİHA sistemi bulunmamaktadır” yanıtını verdi.

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Umut ERDEM
Umut ERDEM
uerdem@hurriyet.com.tr
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