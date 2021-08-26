Hulusi Akar: Fas’a hibe İHA ve SİHA sistemi yok

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Milli Savunma Bakanı Akar’ın yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na bir önerge verdi. Bülbül önergesinde, “Fas’a İHA (İnsansız Hava Aracı) hibe edilmiş midir? Edildiyse ne zaman hangi gerekçelerle edilmiştir? Fas’a SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) hibe edilmiş midir? Edildiyse ne zaman, hangi gerekçelerle edilmiştir? Fas’a İHA ya da SİHA satışı yapılmış mıdır?” sorularını yöneltti.

Bakan Akar, Bülbül’ün önergesine “Bakanlığımızca dış askeri yardım çerçevesinde Fas’a hibe edilmiş veya satışı yapılmış İHA/SİHA sistemi bulunmamaktadır” yanıtını verdi.

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