Hulusi Akar, 15 Temmuz darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde bozguna uğratıldığını söyledi

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FETÖ'nün 15 Temmuz başarısız darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinde düzenlenen anma programına katılan Akar, programın ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Washington temasları kapsamında Kongre ve Senato üyeleriyle bir araya geldiklerini, ayrıca sivil toplum kuruluşlarıyla da görüşmeler yaptıklarını belirten Akar, Türkiye'nin değerlerini, politikalarını ve dış politika vizyonunu ABD'deki muhataplarına aktarmayı sürdürdüklerini söyledi.

Akar, "Ülkemizin ve milletimizin benimsediği değerleri, sahip olduğu politikaları, görüşlerimizi ve düşüncelerimizi buradaki muhataplarımızla paylaştık, paylaşmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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15 Temmuz'un Türkiye'nin demokrasi tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğuna işaret eden Akar, şunları kaydetti:

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"Ülkemizin, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde verdiği şanlı bir mücadele var, onurlu bir mücadele var, başarılı bir mücadele var. Çok şükür, orada Cumhurbaşkanımızın liderliği etrafında insanlarımız askeriyle, siviliyle, polisiyle, jandarmasıyla, istihbaratıyla ve vatandaşımızla bir oldu, tek yürek, tek yumruk oldu. Bizim her zaman söylediğimiz 'ordu-millet' anlayışını, bütün dünyaya somut şekilde gösterdiler ve hain darbe girişimini akamete uğrattılar."

Akar, terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini vurgulayarak, "Her türlü teröriste ve terör örgütüne karşı mücadelemizi sürdüreceğiz. FETÖ'yü bitirdik, inşallah tamamen bitireceğiz. PKK'yı bitirdik, bitiriyoruz. Dolayısıyla 'Terörsüz Türkiye' diyoruz." dedi.

Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde yoluna devam edeceğini dile getiren Akar, "86 milyon vatandaşımızı ötekileştirmeden, dışlamadan, tek yürek, tek bilek olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah bunu hep birlikte başaracağız." diye konuştu.

"ABD İLE SAVUNMA ALANINDAKİ SORUNLARIN ÇÖZÜM YOLUNA GİRDİĞİNİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

Akar, geçen hafta düzenlenen NATO Zirvesi'nin Türkiye açısından önemli sonuçlar doğurduğunu belirterek, zirvede alınan kararların Türkiye'nin güvenliği, geleceği ve NATO içindeki konumu bakımından büyük önem taşıdığının altını çizdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşmenin de ikili ilişkiler açısından umut verici olduğunu söyleyen Akar, iki ülke arasında savunma alanında uzun süredir devam eden sorunların çözümüne yönelik olumlu işaretler aldıklarını dile getirdi.

Akar, "Aramızda F-35, S-400, Patriot ve F-16 konuları başta olmak üzere bazı problemler vardı. Bunların çözüm yoluna girdiğini değerlendiriyoruz ve bunu bekliyoruz." dedi.

Washington'da Kongre ve Senato üyeleriyle yaptıkları temaslarda da benzer yönde olumlu yaklaşımlar gördüklerini aktaran Akar, şöyle devam etti:

"Bu konuda muhataplarımızın da olumlu yaklaşımlarını gördük. Dolayısıyla biz ümitliyiz. İnşallah bu problemler çözülecek ve Türkiye ile Amerika arasındaki ilişkiler daha güçlü şekilde devam edecek. Bu sadece iki ülkenin yararına değil, aynı zamanda bölgenin istikrarına ve dünya barışına da önemli katkı sağlayacaktır."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da sık sık vurguladığı gibi Türkiye'nin NATO içinde güçlü ve güvenilir bir müttefik olmayı sürdüreceğini altını çizen Akar, İttifak kapsamındaki yükümlülüklerin ve ikili ilişkilerin aynı kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

"OLUMLU BİR YAKLAŞIM İÇİNDE OLDUKLARINI GÖRDÜK"

Savunma sanayisine ilişkin başlıklarda da ABD'li muhataplarıyla görüş alışverişinde bulunduklarını dile getiren Hulusi Akar, bu temaslardan olumlu izlenimlerle ayrıldıklarını ifade etti.

"Bu konuları arkadaşlarımızla ve muhataplarımızla görüştük. Gerçekten olumlu bir yaklaşım içinde olduklarını gördük." diyen Akar, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla KAAN'ın motorları dahil, F-16'lar dahil, F-35 programına yeniden girmemiz dahil bu konuların çözüm yolunda olduğunu memnuniyetle gördük. İnşallah bunların da çözüleceğini temenni ediyoruz."