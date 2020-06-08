Hülasa ne demek? Hülasa nedir? Hülasa TDK kelime anlamı

Hülasa kelimesi özellikle yazılı kaynaklarda çok fazla karşılaşılan bir sözcüktür. TDK üzerinden bakıldığı zaman bu kelimenin anlamı, ‘Özet, fezleke’ şeklinde karşılık bulunmaktadır. Bu anlamı ile beraber diğer farklı anlamları üzerinden de ele almak ve değerlendirmek mümkün.

Hülasa Ne Demek?

Hülasa sözcüğü Arapça bir kelimedir. Ancak Türkçede sözcük olarak yerleşik şekilde bulunan ve belli aralıklarla amaca uygun hala değerlendirilen kelimelerden biridir.

- Özet, fezleke,

- Kısaca,

Bu şekilde farklı cümleler içerisinde anlamı ile beraber hülasa kelimesini kullanabilirsiniz. Özellikle bir konunun ya da bir olay ve olgunun kısaca anlatımı üzerinden de ele almak mümkün.

‘’Bir kadın tarihi hülasası yapacak değiliz.’’ F. R. Atay

Bu cümlede anlamı üzerinden kullanıldığı gibi farklı cümlelerde karşı karşıya kaldığınız zaman ne denmek istendiğini daha iyi idrak edebilirsiniz. Diğer yandan ‘kısaca’ sözcüğünün eş anlamlısı olarak da değerlendirilmektedir. Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse;

‘’O vakit küt küt kalbim atmaya başlıyor; hülasa acayip bir vaziyet.’’ Y. K. Karaosmanoğlu

Bu cümle grubu içerisinde ilk cümlede söylenmek istenen özeti açıklamalı şekilde ikincide anlatılmaktadır. Bu şekilde anlamları üzerinden amaca uygun cümle içerisinde veya tek başına değerlendirebilirsiniz.