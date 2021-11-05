Hükümlüler, 16 bin dönüm alanda tarımsal üretime katkı sağlıyor

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Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bulunan 92 açık ceza infaz kurumundaki hükümlüler ve tutuklular, tahıl, yem ve süs bitkileri, baklagiller, meyve, sebze yetiştiriciliği ile seracılık alanlarında üretim yaparak tarımsal faaliyete destek veriyor. 16 bin dönüm alanda gerçekleştirilen tarımsal üretimlerle bir yandan hükümlüler meslek edindirilip topluma kazandırılırken diğer yandan da ekonomiye katkı sağlanıyor.



Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesindeki tesis, atölye ve benzeri ünitelerde hükümlü ve tutukluların meslek edinmelerini sağlamak, var olan mesleklerini geliştirmek, rehabilite olmaları ve tahliyelerinden sonra topluma kazandırılmaları amacıyla faaliyet gösteren İşyurtları Kurumu, birçok alanda mesleki kurs ve eğitimler veriyor. Aldıkları eğitimlerle sertifika sahibi olan hükümlüler ve tutuklular, İşyurtları bünyesindeki atölye ve tesislerde çalışma fırsatı buluyor.

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İş yurtları Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren açık ceza infaz kurumunda da tarımsal üretim gerçekleştiriliyor. Alanında uzman kişilerce yetkili kurumlar tarafından eğitime tabi tutulan hükümlüler, tarımsal üretime katkı sağlıyor. Topluma kazandırılmaları ve rehabilite olmaları amacıyla iyi tarım uygulamaları, seracılık ve tarım ekipmanlarının kullanımı konularında eğitim ve kurs alarak 'sertifikalı çiftçi' olan hükümlüler, Türkiye'nin dört bir yanındaki açık ceza infaz kurumları iş yurdu müdürlüklerinde tahıl, süs ve yem bitkileri ile meyve ve sebze yetiştiriciliği ile seracılık alanında üretim yapıyor.Toplam tarım alanı 35 bin 700 dönüm olan ceza infaz kurumlarında, 16 bin 500 dönüm ekilebilir alan bulunuyor. Ayrıca değişik birçok açık ceza infaz kurumunda toplam 133 dönüm alanda seracılık faaliyetleri yapılıyor. Bu sayede kurumların ihtiyacı olan ürünler yetiştirilirken, hükümlülerin meslek edinmeleri de sağlanıyor. Toprakla buluşan hükümlüler, üretim yapıp çalışarak topluma kazandırılıyor. Ekonomiye katkı sağlayan hükümlüler, ayrıca meslek edinmiş halde ceza infaz kurumlarından tahliye oluyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2020 yılında bin 500 hükümlünün tarımsal faaliyetlere katıldığı belirtilirken, Türkiye genelindeki ceza infaz kurumları iş yurdu müdürlüklerinde elma, zeytin, karpuz, kavun, portakal, mandalina, limon, çilek, kiraz, muz, hurma, kivi gibi meyvelerin de aralarında bulunduğu toplam 2 milyon 988 bin 377 kilogram meyve üretiminin gerçekleştirildiği ifade ediliyor. Sebzecilik faaliyetleri kapsamında da açık tarla üretimi ve seralarda 3 milyon 608 bin 856 kilogram sebze üretildiği, bu ürünler arasında domates, salatalık, patates, soğan, biber, patlıcan, karnabahar, marul, ıspanak gibi sebzeler yer aldığı ve tahıl, baklagiller yetiştiriciliği üretimi alanında da yine geçen yıl 4 milyon 647 bin 192 kilogram mahsulün elde edildiği aktarılıyor.Ayrıca büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yem ihtiyacını karşılamak üzere açık ceza infaz kurumlarının tarıma elverişli arazilerinde 8 milyon 265 bin 19 kilogram silajlık mısır, yonca, fiğ, korunga ve samandan oluşan yem bitkilerinin de üretildiği bilgisi yer alıyor.