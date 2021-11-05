Hükümlüler, 16 bin dönüm alanda tarımsal üretime katkı sağlıyor

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Miçotakisin Ankaraya mesajları gündem yarattıMiçotakis'in Ankara'ya mesajları gündem yarattı#Yunanistan Başbakanı Miçotakis
Kripto tehlike Risk almaktan çekinmiyorlar... Çoğu neyi nasıl yaptığını bilmiyorKripto tehlike! Risk almaktan çekinmiyorlar... 'Çoğu neyi nasıl yaptığını bilmiyor'#Kripto Para
Belçika dönüşü Mert Hakan ve İrfan Can iddiası Kafası karışacak, sezon sonuna kadar...Belçika dönüşü Mert Hakan ve İrfan Can iddiası! "Kafası karışacak, sezon sonuna kadar..."#Fenerbahçe
Adan Zye Biontech takvimi İşte 3. doza dair tüm ayrıntılarA'dan Z'ye Biontech takvimi! İşte 3. doza dair tüm ayrıntılar#Koronavirüs Aşısı
Çilem Doğanın bitmeyen çilesi Kanıma dokunuyorÇilem Doğan'ın bitmeyen çilesi! Kanıma dokunuyor#Çilem Doğan
Meteoroloji duyurdu: Sıcaklık artıyor Pastırma yazıMeteoroloji duyurdu: Sıcaklık artıyor! Pastırma yazı#Meteoroloji
Eric Adamstan flaş sözler Maaşımı bitcoin olarak alacağımEric Adams'tan flaş sözler "Maaşımı bitcoin olarak alacağım" #Eric Adams
Yağ aldırmak için geldi, cenazesi döndüYağ aldırmak için geldi, cenazesi döndü#Yağ Aldırma
En büyük krizlerden birine yol açmıştı... ABD peşini bırakmıyor 10 milyon dolar ödülEn büyük krizlerden birine yol açmıştı... ABD peşini bırakmıyor! 10 milyon dolar ödül#ABD
Gecenin skandalı Türk asıllı yıldızın boğazına sarıldı ve kulağını koparmaya çalıştı...Gecenin skandalı! Türk asıllı yıldızın boğazına sarıldı ve kulağını koparmaya çalıştı...#Kerem Demirbay
Kebaba daldı, maçı unuttuKebaba daldı, maçı unuttu#Ronnie O’Sullivan
İrfan Can bir döndü pir döndü Herkes golcüleri konuşurken...İrfan Can bir döndü pir döndü! Herkes golcüleri konuşurken...#Fenerbahçe
Zirveye koşuyordu, rüzgar tersine döndü İşte son durumZirveye koşuyordu, rüzgar tersine döndü! İşte son durum#Bitcoin (BTC)
Ünlü işinsanına eski eşinden suçlama... Villa kavgasıÜnlü işinsanına eski eşinden suçlama... Villa kavgası#Okan Kemal Kitapçı
Defne Samyelinin kızı Derin Talu aşka geldiDefne Samyeli'nin kızı Derin Talu aşka geldi#Derin Talu
HABERLERGündem Haberleri

Hükümlüler, 16 bin dönüm alanda tarımsal üretime katkı sağlıyor

#Adana#Tarım#Hükümlü
Hükümlüler, 16 bin dönüm alanda tarımsal üretime katkı sağlıyor

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu bünyesinde aldıkları eğitimlerle çiftçilik öğrenen hükümlüler, 16 bin dönüm alanda yaptıkları tarımsal faaliyetlerle üretime destek sağlıyor.

Haberin Devamı

Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bulunan 92 açık ceza infaz kurumundaki hükümlüler ve tutuklular, tahıl, yem ve süs bitkileri, baklagiller, meyve, sebze yetiştiriciliği ile seracılık alanlarında üretim yaparak tarımsal faaliyete destek veriyor. 16 bin dönüm alanda gerçekleştirilen tarımsal üretimlerle bir yandan hükümlüler meslek edindirilip topluma kazandırılırken diğer yandan da ekonomiye katkı sağlanıyor.

Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesindeki tesis, atölye ve benzeri ünitelerde hükümlü ve tutukluların meslek edinmelerini sağlamak, var olan mesleklerini geliştirmek, rehabilite olmaları ve tahliyelerinden sonra topluma kazandırılmaları amacıyla faaliyet gösteren İşyurtları Kurumu, birçok alanda mesleki kurs ve eğitimler veriyor. Aldıkları eğitimlerle sertifika sahibi olan hükümlüler ve tutuklular, İşyurtları bünyesindeki atölye ve tesislerde çalışma fırsatı buluyor.

Hükümlüler, 16 bin dönüm alanda tarımsal üretime katkı sağlıyor



HÜKÜMLÜLERE ÇİFTÇİLİK SERTİFİKASI VERİLİYOR

İş yurtları Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren açık ceza infaz kurumunda da tarımsal üretim gerçekleştiriliyor. Alanında uzman kişilerce yetkili kurumlar tarafından eğitime tabi tutulan hükümlüler, tarımsal üretime katkı sağlıyor. Topluma kazandırılmaları ve rehabilite olmaları amacıyla iyi tarım uygulamaları, seracılık ve tarım ekipmanlarının kullanımı konularında eğitim ve kurs alarak 'sertifikalı çiftçi' olan hükümlüler, Türkiye'nin dört bir yanındaki açık ceza infaz kurumları iş yurdu müdürlüklerinde tahıl, süs ve yem bitkileri ile meyve ve sebze yetiştiriciliği ile seracılık alanında üretim yapıyor.

HÜKÜMLÜLER TOPRAKLA BULUŞUYOR, EKONOMİYE KATKI SAĞLIYOR

Toplam tarım alanı 35 bin 700 dönüm olan ceza infaz kurumlarında, 16 bin 500 dönüm ekilebilir alan bulunuyor. Ayrıca değişik birçok açık ceza infaz kurumunda toplam 133 dönüm alanda seracılık faaliyetleri yapılıyor. Bu sayede kurumların ihtiyacı olan ürünler yetiştirilirken, hükümlülerin meslek edinmeleri de sağlanıyor. Toprakla buluşan hükümlüler, üretim yapıp çalışarak topluma kazandırılıyor. Ekonomiye katkı sağlayan hükümlüler, ayrıca meslek edinmiş halde ceza infaz kurumlarından tahliye oluyor.

Haberin Devamı

Hükümlüler, 16 bin dönüm alanda tarımsal üretime katkı sağlıyor



1500 HÜKÜMLÜ TARIMSAL EĞİTİM FAALİYETLERİNE KATILDI

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2020 yılında bin 500 hükümlünün tarımsal faaliyetlere katıldığı belirtilirken, Türkiye genelindeki ceza infaz kurumları iş yurdu müdürlüklerinde elma, zeytin, karpuz, kavun, portakal, mandalina, limon, çilek, kiraz, muz, hurma, kivi gibi meyvelerin de aralarında bulunduğu toplam 2 milyon 988 bin 377 kilogram meyve üretiminin gerçekleştirildiği ifade ediliyor. Sebzecilik faaliyetleri kapsamında da açık tarla üretimi ve seralarda 3 milyon 608 bin 856 kilogram sebze üretildiği, bu ürünler arasında domates, salatalık, patates, soğan, biber, patlıcan, karnabahar, marul, ıspanak gibi sebzeler yer aldığı ve tahıl, baklagiller yetiştiriciliği üretimi alanında da yine geçen yıl 4 milyon 647 bin 192 kilogram mahsulün elde edildiği aktarılıyor.

Ayrıca büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yem ihtiyacını karşılamak üzere açık ceza infaz kurumlarının tarıma elverişli arazilerinde 8 milyon 265 bin 19 kilogram silajlık mısır, yonca, fiğ, korunga ve samandan oluşan yem bitkilerinin de üretildiği bilgisi yer alıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Tarım#Hükümlü

BAKMADAN GEÇME!

Harçlık bile kriptoya Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

Harçlık bile kriptoya! Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

#Kripto Para
Kendall Jenner böyle ilan etti: Dünyanın en güzel kadını

Kendall Jenner böyle ilan etti: Dünyanın en güzel kadını

#Kendall Jenner
A’dan Z’ye 3. doz BioNTech: Kim, ne zaman aşılanacak

A’dan Z’ye 3. doz BioNTech: Kim, ne zaman aşılanacak?

#Koronavirüs Aşısı