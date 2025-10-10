×
HABERLERGündem Haberleri

Hükümlü, üst araması sırasında infaz koruma memurlarına saldırdı: 3 yaralı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2025 17:53

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda bir mahkumun, bıçakla saldırdığı 3 infaz koruma memuru yaralandı.

Çorlu Karatepe Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'nda önceki gün infaz koruma memurları sayım ve üst araması yapıldı. Üst araması sırasında müebbet hapis cezasına çarptırılan bir hükümlü, kolunun arasına sakladığı yönetmelik çerçevesinde ucu kesilerek kendisine verilen meyve bıçağını çıkarıp, memurları saldırdı. Saldırıda 3 memur yaralanırken, saldırgan diğer görevliler tarafından etkisiz hale getirildi. Yaralı memurlar, ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yüz kısmına aldığı bıçak darbesiyle yaralanan 1 memur ameliyat edildi.

Hükümlü, üst araması sırasında infaz koruma memurlarına saldırdı: 3 yaralı

Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Bilgehan Yücel ve cezaevi savcıları, saldırının ardından hastaneye giderek yaralı memurlar hakkında bilgi aldı. Yüzünden yaralanan memurun başarılı bir ameliyat geçirdiği, diğer memurlarının da durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

 

#Cezaevi#Hükümlü#İnfaz Koruma Memuru

