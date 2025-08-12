Hükümet’ten orman yangınlarına ilişkin açıklama: Yangında riskli bölgelere özel önlemler geliyor

Haberin Devamı

Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, şunları aktardı:

“İklim değişikliği tartışmalarını biliyorsunuz; sıcaklıklar artıyor. Yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgâr bir araya geldiğinde, yangın riski katlanarak yükseliyor. Biz de bugüne kadar yaşanan orman yangınlarının sebeplerini rakamsal olarak analiz ettirdik. Nerelerden kaynaklanıyor, hangi şartlarda ortaya çıkıyor, bunların hepsine baktık.

RİSKE GÖRE TEDBİR

Yangın Yönetim Merkezimiz var, oraya sürekli anlık veriler geliyor. Nerede risk yüksekse anında görebiliyor, ona göre harekete geçebiliyoruz. Riskli bölgelerde tüm kurumların eşgüdümüyle tedbirleri önceden alacak bir anlayış birliği oluşturduk. Mesela, riskli bir bölgede demir yolu varsa, raylardan kıvılcım sıçramaması için belli süreyle seferler durdurulacak. Elektrik hatlarıyla ilgili ilave güvenlik önlemleri alınacak. Piknik alanları, riskli dönemlerde geçici olarak kapatılacak. Bunların hepsi önceden analiz ediliyor, sahada İHA’lar ve SİHA’larla takip ediliyor. Yani sadece yangın çıktığında değil, yangın çıkmadan önce riskin kaynağını ortadan kaldıracak bir risk yönetimi anlayışıyla hareket ediyoruz. Böylece hem doğamızı hem de can ve mal güvenliğini koruyoruz.”

TARIM BAKANI YUMAKLI: “YANGINLARIN YÜZDE 90’I İNSAN KAYNAKLI”

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da yangınların yüzde 90’ında insan unsurunun olduğunu söyledi. Kabine Toplantısı’nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Yumaklı, özetle şunları aktardı:

“Yangınların çıkış sebebiyle ilgili olarak kolluk kuvvetlerimiz çalışmalarını yürütüyor. Önce kolluk güçleri araştırır sonrasında savcılık soruşturması başlar. Son çıkan yangınlarda çok şiddetli bir rüzgar vardı. Saatte 50 km/sa’nın üstüne çıkıyor yer yer. Yangınlarda hep söylediğimiz husus şu: Asıl başarı yangının çıkmamasını sağlamak. Bu hafta öncesinde risk olduğunu uyarmıştık. Hepimiz bu ülkenin vatandaşlarıyız. Kaybolan değer, biyoçeşitlilik hepimizin ortak geleceği. Kamuoyuna yansıyan yangınların çok büyük kısmı ormanlık alanın dışında başladı. Toplumsal bir farkındalık oluşmalı. Geçen yıl sonbaharda tüm orman köylerinde bilgilendirme yaptık. Bu yıl eğitim öğretim yılının ilk dersi, Milli Eğitim Bakanımız da açıkladı, orman sevgisi olacak.

"KOLLUK KUVVETLERİMİZ ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR"

Maalesef birkaç gün yangın çıkmayınca yine unutuyoruz. Burada şunu çok net bir şekilde söyleyelim doğrudan ya da dolaylı yüzde 90 insan unsuru var. Kimi zaman ihmal ettiği için kimi zaman bir şey olmaz dediği için ama eninde sonunda insan unsuru. Tabi doğal olarak “Acaba bir kasıt var mı?” sorusu geliyor akıllara. Bu konuda kolluk kuvvetlerimiz çok hassa bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Soruşturmalar neticelince hem İçişleri Bakanlığımız hem de Adalet Bakanlığımız açıklama yapıyor.

"BAŞARI YANGININ ÇIKMAMASINDA"

Bizim için üç 30 etkeni var. Rüzgar saatte 30 kilometre hızın üstündeyse, sıcaklık 30 derecenin üzerindeyse ve nem de yüzde 30'un altındaysa yangın için çok yüksek risk var demektir. Bu sadece bizim ülkemize has bir şey değil. Cumhuriyet tarihinin en büyük hava filosuna sahibiz. Uzmanlaşılmış personelimiz var. Bunu analiz edecek teknolojimiz var. Ama tekrar etmekte fayda var. Başarı yangının çıkmamasını sağlamak. Bunu da ancak 86 milyon birlikte başarabiliriz.”