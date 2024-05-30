Hükümette yeni bir reform hazırlığı

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Ala, Avrupa Birliği müktesebatında olan ve Türkiye’nin yararına reformların da hayata geçirileceğini belirterek özetle şu açıklamayı yaptı:

FIRSAT DÖNEMİ

“Reformlar birçok alanda yapılacak. Eş zamanlı, çok alanlı, ince işçilik gerektiren reformlar olacak. Türkiye seçimsiz geçireceği 4 yılı verimli kullanmalı. Önümüzdeki 4 yılı reformlar için fırsat dönemi olarak görüyoruz. İlk yıl altın, ikinci yıl gümüş, üçüncü ve dördüncü yıllar da reformların sonuçlarını göreceğimiz yıllar olacak. Partideki birimlere ve bakanlıklara tek tek görev verildi.

VERGİ-VATANDAŞ İLİŞKİSİ

Vatandaşın refahını derinden etkileyen imar sorunu başta olmak üzere, vergi-vatandaş ilişkisi yeniden ele alınacak. Kamu yönetiminde hızlı hizmet sunumu, gıda güvenliği ile tarımda verimliliği artıracak yeni çalışmalar için kollar sıvandı. Sürecin ana hattı ise yeni anayasa çalışmaları olacak. Vatandaş en çok nelerden şikâyet etmiş? Ombudsmanlığımızdan CİMER’e kadar tüm bunları sorduk. Yapısal reformlar, yapısal dönüşümü sağlayacak. Ekonomi, hukuk ve sivil toplum alanında eş zamanlı reformlar gelecek. Türkiye’nin önünü açacak düzenlemelere ihtiyaç var. Yapmamız gereken piyasada öngörülebilirlik yaratmak, bunu da yeni anayasa yaparak sağlayacağız.”

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HANGİ ALANLAR VAR

-Malların serbest dolaşımı, iş kurma hakkı ve serbestisi, sermayenin serbest dolaşımı (iç pazara ilişkin)

-Şirketler hukuku, mülkiyetler hukuku, rekabet politikası, mali hizmetler

-Tüketicinin ve sağlığının korunması, rekabetçilik ve kapsayıcılık

-Dijital dönüşüm ve medya, ekonomik ve parasal politika

-Sosyal politika ve istihdam, işletme ve sermaye politikası

-Bilim ve araştırma, eğitim ve kültür

-Gümrük Birliği’nde yapılacak iyileştirmeler

-Kaynaklarda tarımda uyum, tarım ve kırsal kalkınma, gıda güvenliği, bitki sağılığı, balıkçılık

-Bölgesel politika ve yapısal araçların koordinasyonu (tarımsal ürün fiyatlarında istikrar).