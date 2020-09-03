Hükümet sisteminin 2 yıllık röntgeni çekildi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla parlamenter sistemin son iki yılı ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin iki yıllık performansı karşılaştırıldı.

OMURGA İYİ, BÜROKRASİ YAVAŞ

Çalışmanın sonuçlarına göre, yeni sistemin, parlamenter sisteme göre işleyişinde iki kata yakın performans artışı yaşandığı bunun da vatandaştan gelen geri dönüşleri olumlu etkilediği tespit edildi. Alınan bilgiye göre, bazı kamu kurumlarının iki yıla rağmen halen yeni sisteme ayak uyduramadığı ve uyum sorunu yaşadığı ortaya çıktı.

SİSTEM PERFORMANSI ARTTI

Özellikle kanun, kararname, yönetmelik ve yazışmaların hızında ve yayınlanmasında eski sisteme göre yüzde 100’ün üzerinde artış yaşanırken bunun yeni sistemin avantajlarından kaynaklandığı belirlendi. Erdoğan’ın talimatıyla başta Beştepe ve bakanlıklar olmak üzere devletin kurumlarındaki tüm bürokratik işlemler ve icraatlar elektronik olarak izlenip raporlaştırılıyor.

‘BUGÜN GİT YARIN GEL’DE AZALMA

Sorunların yeni sisteme göre hareket etmeyen “uygulayıcı bürokratlardan” kaynaklandığı da kaydedildi. Uyumsuz kurumlarda önümüzdeki dönemde yeni sistemin ele alınacağı eğitimlerin başlatılacağı belirtiliyor.