Hukuk savaşı açtı! Hollandalı Tamara ‘Brezilya poposu’ operasyonu sonrası ölmüştü

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Hollandalı 3 çocuk annesi Sharida Tamara Celeste Tuinfort (38), ‘Brezilya tipi popo kaldırma’ ve ‘abdominoplasti’ (karın germe) operasyonları için Türkiye’yi seçti. Hastane yönetimi, Tuinfort’a ameliyata engel herhangi olumsuz bir durumun olmadığını söyledi.

21 Şubat 2021 tarihinde operasyon için Hollanda’dan Türkiye’ye gelen Tuinfort’a, annesi Julie Ann Hari de eşlik etti. Tuinfort 24 Şubat’ta hastaneye yattı. Aynı gün karın germe ve Brezilya tipi popo kaldırma operasyonu olan Tuinfort, 8 saatin ardından ameliyathaneden çıkarılarak odasına alındı. İddiaya göre Tuinfort’un annesi, ameliyattan çıkan kızının boynunda morluk olduğunu ve varis çorabının giydirilmediğini fark etti. Hari, kızının bu durumunu hemşirelere sorduğunda, “Merak etmeyin durumu iyi, doktoruna haber verdik” şeklinde yanıt aldı.

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Kızının ağrılar çektiğini ve kötü koku yayıldığını gören anne Julie Ann Hari, yine olumsuz bir şeyin olmadığı cevabını aldı. İddiaya göre ameliyatın ardından 3 gün geçmesine rağmen Tuinfort, iyileşmek yerine ayakta dahi duramayacak hale gelmişti. Kızının renginin kötüye gittiğini ve nefes almadığını gören annesi Hari, acil olarak hastanedeki hemşirelerden yardım istedi. Güvenlik eşliğinde odadan çıkartılan anne Hari, 3 saat sonra kızının ölüm haberini alarak büyük yıkım yaşadı. Ameliyatı yapan doktorun, kızının ölümünden 1.5 saat sonra hastaneye geldiğini iddia eden Hari, ağır kusur ve ihmalin olduğunu ileri sürerek hastane yönetimi ve doktor hakkında ‘kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi’ ve taksirle adam öldürme’ suçlarından savcılığa şikâyetçi oldu.

OTOPSİ YAPILMADAN ÜLKESİNE GÖNDERİLMİŞ

Savcılık soruşturması devam ederken Julie Ann Hari bu defa Tüketici Mahkemesi’ne başvurarak kızının ölümünden sorumlu olan doktor ve hastane yönetimine 404 bin liralık tazminat davası açtı. Hari’nin avukatları Bahadır Erbaş ve Cemre Yılmaz Akyay mahkemeye sundukları dilekçelerinde Tuinfort’un cenazesinin otopsi yapılmadan Hollanda’ya gönderildiğini belirterek özetle şunları ifade etti: “Savcılık şu anda hastane raporlarıyla birlikte Tuinfort’un kesin ölüm nedenini bildirir rapor alınması için dosyayı Adli Tıp Kurumu’na sevk etti. Kızının genç yaşta vefatı nedeniyle psikolojisi bozulan müvekkil, reşit olmayan 3 torununun bakımını üstlenmiştir. Kendi evinden torunlarının yanına taşınan müvekkil, torunlarına bakabilmek için evde yaşlı bakımı yapan bir şirkette çalışmaktadır. Müvekkil, hem maddi hem de manevi yıkım yaşamıştır.”

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Ameliyatı yapan doktorun avukatı, davaya verdiği cevap dilekçesinde “Doktorun hastaneye 1.5 saat geç geldiği iddiasını kabul etmiyoruz. Tuinfort’un vefatında doktorun bir kusuru yoktur. Davanın reddini istiyoruz” dedi.