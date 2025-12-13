×
HABERLERGündem Haberleri

Hukuk öğrencisinden büyük vurgun

Güncelleme Tarihi:

#Bursa Uludağ Üniversitesi#Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı#Polis
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2025 07:00

Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitim gören yabancı uyruklu E.A. (20) isimli öğrenci, iddiaya göre, internet üzerinden sahte bir TOKİ başvuru sitesi oluşturdu.

Sahte siteye girerek başvuru formunu dolduran ve verilen hesap numarasına istenen ödemeyi yapan vatandaşlar, ‘Başvurunuz geçersiz’ yazılı uyarıyla karşılaşınca, sitede verilen iletişim numarasını aradı. E.A., vatandaşları bu kez de “Başvurunuz askıya alındı, yeniden ödeme yapmanız gerekiyor” diyerek ikinci kez dolandırdı. İkinci kez ödeme yapan vatandaşlar, bir kez daha başvurularının geçersiz olduğu uyarısıyla karşılaşınca dolandırıldıklarını anladı. E.A., kendisini bir kez daha arayan kişilere, “Benim uykum geldi, uyku saatim. Gidin polise şikâyet edin” diyerek telefonu kapattı.

Şikâyet üzerine, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, soruşturma başlatıldı.

1 MİLYON TL ALMIŞ

Telegram üzerinden oluşturduğu link aracılığıyla mağdurlara ulaştığı belirlenen şüphelinin, telefonda konuştuğu bir arkadaşına da “Onlar ev sahibi olmak için başvuru yapıyor, ben onların parasıyla ev sahibi oluyorum” dediği tespit edildi.

Şüpheli E.A., 9 Aralık’ta kent merkezinde kaldığı öğrenci evine düzenlenen operasyonla yakalanıp gözaltına alındı. Türkiye genelinde 50’den fazla kişiyi 1 milyon lira dolandıran şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

