Gündem Haberleri

Hukuk öğrencisi genç kızdan akılalmaz 'TOKİ' oyunu: Çok sayıda mağdur var! 'Onların parasıyla ev sahibi olacağız'

#Bursa#TOKİ#Dolandırıcılık
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2025 10:33

Bursa'da 20 yaşındaki hukuk öğrencisi E.A., sahte TOKİ sitesiyle vatandaşları dolandırıp mağdurlarla dalga geçerek "Uykum geldi, gidin polise şikâyet edin" derken; bir yandan da arkadaşına "Onlar ev sahibi olmak için başvuru yapıyor, ben onların parasıyla ev sahibi oluyorum" şeklinde konuşunca devreye giren siber polis, genç kızı 10 günlük takip sonrası operasyonla kıskıvrak yakaladı. Olayla ilgili 53 kişi resmi müracaatta bulundu.

Bursa'da hukuk fakültesi ikinci sınıf öğrencisi olan E.A., internet üzerinden sahte bir TOKİ başvuru sitesi oluşturdu. Ev sahibi olacağını düşünen çok sayıda vatandaş, başvurularının geçersiz olduğunu anlayınca sitede verilen numarayı aradı. E.A., mağdurları bu kez de "Başvurunuz askıya alındı, açıklama yapmadığınız için yeniden ödeme gerekiyor" diyerek ikinci kez dolandırdı. Dolandırıldığını fark eden vatandaşlar tekrar aradığında ise genç kadının, "Gidin polise şikâyet edin, benim uykum geldi, uyku saatim" diyerek telefonu kapattığı belirlendi.

Hukuk öğrencisi genç kızdan akılalmaz TOKİ oyunu: Çok sayıda mağdur var Onların parasıyla ev sahibi olacağız

"ONLAR EV ALMAK İÇİN BAŞVURU YAPIYOR, BİZ ONLARIN PARASIYLA EV SAHİBİ OLACAĞIZ"

Şikâyetler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Telegram üzerinden oluşturduğu link aracılığıyla mağdurlara ulaştığını tespit etti. Yaklaşık 10 gün süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyonla E.A. gözaltına alındı. Şüphelinin, bir arkadaşıyla yaptığı konuşmada "Onlar ev almak için başvuru yapıyor, biz onların parasıyla ev sahibi olacağız" dediği ortaya çıktı.

Hukuk öğrencisi genç kızdan akılalmaz TOKİ oyunu: Çok sayıda mağdur var Onların parasıyla ev sahibi olacağız

Emniyetteki işlemler sonrası adliyeye sevk edilen E.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.A.'nın bağlantılı olduğu kişilerin de soruşturulduğu öğrenildi.

Hukuk öğrencisi genç kızdan akılalmaz TOKİ oyunu: Çok sayıda mağdur var Onların parasıyla ev sahibi olacağız

Olayla ilgili şu ana kadar 53 kişinin resmi müracaatta bulunduğu bildirilirken, bugüne kadar başvurmayan mağdurların da siber polisine başvurması istendi

#Bursa#TOKİ#Dolandırıcılık

