Hukuk mezunu memura staj kolaylığı yolda

İstanbul 2 No’lu Barosu Başkanı Av. Gönül Yıldız, “Hukuk fakültesini bitirmiş ancak avukatlık stajını yapabilmek için istifa etmeleri gereken memurlara kolaylık getiren yasal düzenlemeyle ilgili çalışmalar sürüyor. Bu konuda, Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliği nezdinde yaptığımız çalışmalar, çok olumlu geçti. Yakında TBMM Adalet Komisyonu’na gelmesini beklediğimiz yasal düzenlemenin süratle çıkmasını bekliyoruz” dedi. 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’na göre hukuk mezunları 6 ay adliyede 6 ay da avukat yanında staj yapıyor. Avukat adaylarının, staj sırasında bir kurumda çalışmaması gerekiyor.

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