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Hukuk hocası böyle kanmış

#Prof. Dr. Erdener Yurtcan#Telefon Dolandırıcıları#Yöntem
Hukuk hocası böyle kanmış

Çoğu ilk ya da ortaokul mezunu olan telefon dolandırıcıları, profesörleri ağlarına düşürüyor. Hâkim ve savcıların hocası ceza hukukçusu Prof. Dr. Erdener Yurtcan da onlardan biri. İşte dolandırıcılara milyonlar kaptıran Erdener Hoca’nın yaşadıkları...

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PROF. Dr. Nilüfer Narlı’nın telefonla dolandırılması, gözleri telefon dolandırıcılarının başrolde olduğu diğer vakalara çevirdi. 2015 yılında aynı şekilde dolandırılan ceza hukukçusu Prof. Dr. Erdener Yurtcan’ı ağına düşüren şebekenin yargılandığı dava da bunlardan biriydi.

ÖYLE KORKTUM Kİ BASİRETİM BAĞLANDI

Karar aşamasına gelen dava dosyana göre ifadesinde, “Çok korktum, basiretim bağlandı” diyen Prof. Dr. Yurtcan, sahte başsavcıdan aldığı talimatla milyonlarını kaptırdı. Yurtcan’ın dolandırıldığını anlayan damadı oldu ve hemen polise haber verdi. Ancak Yurtcan karakoldan gelen polislere de inanmadı. ‘Ben Savcı Tosun ile operasyon yapıyorum. Siz bu işin dışındasınız’ diyerek kızdı. Bunun üzerine polisler, dolandırıcıların adını kullandığı dönemin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun’u arayarak durumu bildirdi. Tosun da Yurtcan’ın arkadaşı olan dönemin İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi dekanını aradı. Dekanın aramasıyla Prof. Dr. Yurtcan, dolandırıldığına ikna oldu. İddiaya göre bu sırada çantasında dolandırıcılara vermek için hazırladığı diğer milyonlar vardı.

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Hukuk hocası böyle kanmış

Yurtcan 600 bin doları, İstanbul Sanayi Mahallesi’ndeki bu durakta dolandırıcılara teslim etmiş.

TERÖRİSTLERİ YAKALAYACAĞIZ

Prof. Dr. Yurtcan, yaklaşık 2 gün süren dolandırılma sürecini Hürriyet’in ulaştığı ifadesinde şöyle anlattı: “Ofis telefonumdan saat 11.00 sıralarında aradılar. ‘Polisim’ diyen şahıs 4 aydır bir operasyon yürüttüğünü söyledi. İnternet bankacılığı kullanan, Türkiye’de saygın birçok kişinin hesaplarına girilerek teröristlere para aktarıldığını anlattı. ‘Teröristleri yakalayacağız, operasyona yardımcı ol, olmazsan sonuçlarına katlanırsın’ diyerek beni korkuttu.

BAŞSAVCI SANDIĞIM KİŞİ BENİ TEHDİT ETTİ

Sonra bu şahıs operasyonun baş sorumlusunun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fehmi Tosun olduğunu söyleyip beni ona aktardı. Tosun da ‘Yardımcı olmazsan sen de ülke de zarar görür’ diyerek beni tehdit etti. Tosun’un konuşması beni çok korkutmuş ve tedirgin etmişti. Her dediğini yapmaya başladım. Diğer şahısla konuşmaya devam ettim. Hesabımdan para çeken teröristleri yakaladıklarını söylediler. Sonra ‘Teröristler bu telefonu bulabilir, başka numara ver’ dediler. Ben de diğer numaramı verdim. Saat 20.00’dan sonra o numaradan konuşmaya devam ettik.

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SABAHA KADAR TELEFONDA KONUŞTUK

Gece konuştuğum dolandırıcı, sabaha kadar örgüt mensupları hakkında bilgi vererek beni oyaladı. Sonraki gün saat 12.00 civarında üç hesap numarası verdi, para yatırmamı istedi. Gece konuşma esnasında Vakıfbank’a düzenlenecek operasyonu sormuştum. Oradaki hesabımda 2 milyon 500 bin lira, İş Bankası hesabımda da 600 bin dolar olduğunu söylemiştim. 2.5 milyon lirayı elden teslim ettim, 600 bin doları da poşetle yol üstüne bıraktım."

Hukuk hocası böyle kanmış

Eski İstanbul Başsavcısı Fehmi Tosun da davada müşteki olarak yer alıyor.

1.5 GÜN SÜRMÜŞ

Erdener Yurtcan’ın 14 Ekim 2015'te saat 11.00’da başlayan dolandırılma süreci, 15 Ekim’in akşam saatlerine kadar devam etmiş...

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BELEDİYE İŞÇİSİ YAKALATMIŞ

Türk Ceza Kanunu’na dair kitapları ve birçok makalesi olan Prof. Dr. Yurtcan’ın “Cumhuriyet Savcısının ve Ceza Yargıcının Başvuru Kitabı’ isimli bir eseri de var. Yurtcan, 90’lı yılların sonundaki banka hortumlama davalarının bazılarında da bilirkişilik yapmıştı. Onu dolandıranları yargılayan mahkemede öğrencisi konumundaki hakimler de görev yapıyor. Dosyaya göre Yurtcan’ı dolandıranlardan biri, Mersin’de bir belediye işçisini de aradı. Ancak durumu anlayan işçi ‘Gelin parayı alın’ diyerek çağırdığı dolandırıcıları, polise suçüstü yakalattı.

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