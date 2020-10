Hukuk fakültelerinin ilk dersi TBMM Başkanı Şentop'tan

Aynı zamanda Tekirdağ Milletvekili olan ve öğretim üyeliğinde bulunan Prof. Dr. Şentop, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ile Makedonya Uluslararası Balkan Üniversitesinin hukuk fakültelerinin ilk ortak dersini, video konferansla verdi.Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle her alanda olduğu gibi eğitim öğretim alanında da bazı kısıtlamalara gidildiğini anımsatan Şentop, salgının en kısa sürede sona ermesi temennisinde bulundu. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin maske, mesafe ve temizlik kuralına uyularak sürdürülmesi gerektiğini dile getiren Şentop, yeni eğitim ve öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.



Üniversiteye yeni başlayan öğrencilere tavsiyelerde bulunan Şentop, üniversite hayatının, diğer eğitim ve öğretim safhalarından yalnızca nicelik değil nitelik farkı da gösterdiğini belirtti. Üniversitenin, tamamen öğrencinin kendi iradesiyle yönettiği bir öğrenim faaliyeti olduğuna işaret eden Şentop, "Öğrencilerimiz, bu farklılığı üniversite birinci sınıftan itibaren idrak edip buna uygun bir çalışma yöntemi benimsemezlerse sonraki yıllarda ciddi sıkıntılar yaşayacaklarını tecrübelerimle söyleyebilirim. Bu açıdan öğrencinin kendisini disipline etmesi, bir metod benimsemesi çok önemli." dedi.



"BİRİKTİREREK DEĞİL DÜZENLİ ÇALIŞMAK ÖNEMLİ"



Öğrencilere nasıl bir çalışma yöntemi belirlemeleri konusunda tavsiyelerde bulunan Şentop, şöyle konuştu:



"Derslerin sıkı şekilde takibi önemli. Üniversitede öğrenciler biraz daha rahat bir hayata alıştıkları için genelde derslerini biriktirip, en son sınav öncesinde çalışmak gibi bir yöntem uyguluyorlar. Bu çok doğru değil. Aldığınız, edindiğiniz bilgilerin zihninizde yerleşmesi ve onların kullanılabilir hale gelmesi biraz zaman istiyor. Nasıl bir günlük veya bir haftalık yemeği tek seferde yiyemiyorsak, bir vize dönemindeki bilgilerin tamamını da bir oturuşta, bir çalışmada halledebilmemiz mümkün değil. Bunun sebebi, o bilgilerin birbiri üzerine bina edilen bilgiler olmasıdır. Her dersi biriktirerek değil düzenli çalışarak, hazmederek ve diğer derslerle irtibatlı biçimde kavramak önemlidir. Bugün öğrendiğiniz bir ders, yarın öğreneceğiniz dersin bir anlamda temelidir. Bugünkü dersi iyi, doğru şekilde, hazmederek öğrenmezseniz yarınki dersi tam olarak öğrenebilmeniz mümkün değil. Belki bu tür çalışmalarla sınıflar geçilebilir ama mesela iyi bir hukukçu, iyi bir mühendis veya başka alanda, o alanın iyisi olarak üniversiteden mezun olmanız mümkün olmaz. Üniversiteyi bitirdikten sonra meslek hayatınızda da zorluklar yaşarsınız."



"BAŞINDAN BERİ HUKUKÇU OLMAYI ARZU ETTİM"



Bir şeyi benimseme, anlama ve öğrenmenin birinci ilkesinin, tekrar olduğunu vurgulayan Şentop, öğrencilere, "planlı", "programlı", "disiplinli" çalışmalarını ve tekrar yapmalarını önerdi.



İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdiğini, daha sonra akademik hayata başladığını hatırlatan Şentop, başından beri hukukçu olmayı arzu ettiğini, bunun için hukuk alanında devam ettiğini anlattı.



Şentop, hukuk fakültesi öğrencilerine, "Hukuk öğrenimini veya hukukçuluğu fazla övmek istemem. Bunun yanlış olacağını düşünüyorum. Ama hukuk okumak çok önemli bir tercih. Çünkü diğer mesleklerden, alanlardan farklı olarak hukuk, bizim hayatımızın aslında görünmeyen yüzüdür. Tabiri caizse madeni para olarak düşünecek olursak tura tarafı yaşadığımız hayatın kendisidir, yazı tarafı ise hukuktur. Biz bunu çoğu zaman fark etmeyiz, bilmeyiz. Madalyon ters döndüğü zaman bunu anlarız." diye seslendi.



"HUKUKUN HAYATMIZLA İLİŞKİSİNİ DOĞRU ŞEKİLDE KURMAK LAZIM"



Hayata bir hukukçu olarak bakmanın, bu ilişkiyi görmek bakımından önemli olduğunu dile getiren Şentop, şunları söyledi:



"Hukukçu, hayata bakarken hayatın arka planındaki hukuki durumu görerek bakar. Bunun her zaman çok memnuniyet verici bir şey olduğunu söyleyemem. Bazen insana rahatsızlık da verir. Bunları hiç düşünmeden günlük hayatı yaşamak belki daha kolaydır, daha zevkli ve keyiflidir ama iyi bir hukukçu olduğunuz zaman bunu yapamazsınız. Hukukun hayatımızla ilişkisini doğru şekilde kurmak lazım. Bunu anladıktan sonra iyi bir hukukçu olma yolunda mesafe katetmeye başlarız."



Hukuk alanında da düzenli ve disiplinli çalışmanın önemine işaret eden Şentop, bazı temel hukuk bilgilerine sahip olmadan, daha ileri bilgileri öğrenebilmenin mümkün olduğunu belirtti.



HUKUK ÖĞRENCİLERİNE KİTAP TAVSİYESİ



TBMM Başkanı Şentop, hukuk öğrencilerinden, Ernst Hirsch'in "Anılarım" kitabı ile Prof. Dr. Yaşar Karayalçın'ın "Hukukta Öğretim, Kaynaklar, Metod" kitabını okumalarını istedi.



Hukukçunun en önemli aracının kelimeler olduğuna dikkati çeken Şentop, ders kitapları dışında, yoğun bir okuma faaliyetinin hukuk öğrenimi açısından faydasına değindi.



Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hukuk Fakültesinin, "çok parlak bir fakülte haline geleceğine inandığını" dile getiren Şentop, "İyi hocalarımız var, akademik kadromuz inşallah daha da güçlenecek. Fakültenin, Türkiye'nin en önemli hukuk fakültelerinden olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı