Hukuk dışına çıkılarak devlete hizmet edilmez

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Polis Akademisi Polis Amirleri Eğitimi Merkezi’nde eğitimlerini başarıyla tamamlayan 15 ülkeden 94 uluslararası öğrenci ile 6 Polis Meslek Yüksekokulundan eğitimlerini başarıyla tamamlayan 483 kadın, bin 883 erkek toplam 2 bin 366 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. Polis Akademisi’nin Gölbaşı yerleşkesindeki törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında özetle şunları söyledi: “Kendi evlatlarımızın yanı sıra dünyanın 15 farklı ülkesinden toplam 94 misafir öğrencimizi akademiden mezun etmenin heyecanını yaşıyoruz. Sizlerden de göreviniz gereği kanunları uygularken daima bu hassasiyetle hareket etmenizi istiyorum. Emniyet teşkilatımız saflarına eklenen 2 bin 366 yeni neferle milletimize karşı sorumluluklarını çok daha etkin bir şekilde yerine getirecektir. Bu çatı altında eğitim hayatınız boyunca edindiğiniz nitelikler, disiplin ve prensipler, görevlerinizi yerine getirirken sizlere rehberlik edecektir. Vebali ağır olduğu kadar mesuliyeti de yüksek bir mesleği icra ederken her birinizin hukuka ve kanunlara harfiyen uyacağınıza inanıyorum. Bir gerçeğin altını çizerek sizlere hatırlatmak isterim. Hukukun dışına çıkılarak devlete hizmet edilmez. Kanunun arkasından dolanarak toplumda düzen sağlanmaz. Kamu görevlileri hangi konumda olursa olsun anayasa ve yasalarla mukayyettir. Görev ve yetkileri mevzuatla sınırlandırılmıştır. Bunun istisnası yoktur ve olamaz. Vatandaşımız kolluk kuvvetlerine baktığında sadece kamu otoritesinin mümessil gücünü değil aynı zamanda hukuk devletini de görmek ister.

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603 ÇETE ÇÖKERTİLDİ

Türkiye gerek stratejik coğrafi konumu gerekse iddiaları savunduğu değerler itibariyle asimetrik tehditlerle yüzleşen bir ülkedir. Bölücü terör örgütüne karşı yürüttüğümüz mücadelede artık 40 yılı geride bırakmak üzereyiz. Son 1 yılda PKK/KCK’ya yönelik 4 bin 877’si şehir 29 bin 918’i kırsalda olmak üzere 34 bin 765 operasyon yapıldı. 7’si kırmızı, 1’i yeşil, 15’i turuncu, 34’ü gri kategoride olmak üzere bin 45 terörist etkisiz hale getirildi. Sadece geçen yıl FETÖ’ye 5 bin 827 operasyon yapıldı, 9 bin 350 şüpheli gözaltına alındı. Yurtdışına kaçan firarilerin ülkemize iadeleriyle ilgili olarak dışişleri ve adalet bakanlıklarımız çalışmaktadır. Emniyet ve istihbarat teşkilatı tarafından yerel bölgesel ulusal ve uluslararası olmak üzere toplamda 603 çete çökertilmiştir.

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HUKUK DEVLETİNDEN ASLA SAPMAYACAĞIZ

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında 47 bin 650 operasyonda yaklaşık 34 bin kişi tutuklanmıştır. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadelede son bir yılda önemli mesafe kat ettik. 12 bin 500 kişi gözaltına alınmış bunların 4 bin 500’ü tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Sınırdışı edilenlerin sayısı ise 149 bine ulaştı. Asayiş bakımından son bir yılda her 100 olaydan 93’ü aydınlatıldı. Askerlerimizin operasyonlarıyla hudutlarımızda 168 bin yasadışı geçiş engellenmiş, 13 bin 681 düzensiz göçmen yakalanmıştır. 1473’ü Suriye’de, 1052’si Irakta olmak üzere terörist etkisiz hale getirilmiştir. 3158 mağara, sığınak, barınak, depo imha edilmiştir. Yaz ayları boyunca çok daha kararlı, sonuç alıcı operasyonlar gerçekleştireceğiz. Son terörist de ülkemiz için tehdit unsur olmaktan çıkarılıncaya kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Hukuk devletinden asla ve asla sapmayacağız. Sizler herhangi bir grubun, hizbin, ideolojinin değil, Türkiye Cumhuriyeti devletinin polisisiniz.”

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DİPLOMALARINI ERDOĞAN VERDİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dönem birincilerine diplomalarını ve hediyelerini takdim etti.

ERDOĞAN VE BAHÇELİ BİR ARAYA GELECEK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün saat 16:00’da görüşecek. İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, iki lider Beştepe’de bir araya gelecek.