Hukuk da Kıbrıs da dede mirası

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Dedesi gibi Metin Feyzioğlu’nun da yolu Kıbrıs’a çıktı. Torunu Lefkoşa’ya büyükelçi atanan dede Turhan Feyzioğlu Kıbrıs’la yakından ilgiliydi. Süleyman Demirel’in başkanlığında, 31 Mart 1975 tarihinde Adalet Partisi, Millî Selamet Partisi, Cumhuriyetçi Güven Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi’nin koalisyonu ile kurulan ve 21 Haziran 1977’ye kadar görevde kalan I. Milliyetçi Cephe Hükümeti’nde Kıbrıs’tan sorumlu devlet bakanı ve başbakan yardımcısı görevini yürütmüştü. Cumhuriyetçi Güven Partisi Genel Başkanlığı döneminde de 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’na tam ve koşulsuz destek veren Turhan Feyzioğlu, 1980-88 arasında da KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın başdanışmanlığını yaptı.

HAYATINI KIBRIS’A ADADI

Aslında 1960’lı yıllardan itibaren Kıbrıs meselesiyle yakından meşgul olan TurhanFeyzioğlu, 1964’te aralarında Kıbrıs Türklerini temsil eden bir üye bulunmadığı için Kıbrıs Parlamento Heyeti’nin asambleye katılamayacağını savundu. Kıbrıs Anayasası’nın Makarios idaresince çiğnendiğini delilleriyle ortaya koydu. Klerides başkanlığındaki Kıbrıs heyetinin konsey toplantılarına katılamayacağı yolunda karar aldırttı.

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Kıbrıs Türk Federe Devleti’nden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geçiş sürecinde yeni Anayasa’nın hazırlanmasında görev aldı.

12 Eylül sonrasında kabine kurma görevi verilen Feyzioğlu, istediği kabineyi bir türlü kuramayınca MGK ile düştüğü anlaşmazlıktan dolayı görevi iade etti ve aktif siyaseti bırakıp öğretim üyeliğine döndü. Kalp yetmezliğinden 24 Mart 1988’de İstanbul’da vefat edene kadar Kıbrıs konusunda Birleşmiş Milletler nezdinde tüm müzakerelere katıldı ve uluslararası yayınlar çıkardı.

AKADEMİSYEN DEDE-TORUN

- Dedesi İstanbul Hukuk Fakültesi mezunu olan Metin Feyzioğlu Ankara Hukuk mezunu. Dedesi gibi Ankara Üniversitesi’nde dekanlık yaptı. Dede Turhan Feyzioğlu AÜSBF dekanıydı, torunu da AÜHF dekanı oldu. Dede Feyzioğlu da bir dönem siyasetin dışında avukatlık yapmıştı. Kıbrıs konusuyla da ilgili olan Metin Feyzioğlu Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı sonrasında dedesinin başdanışman olduğu KKTC’ye büyükelçi atandı.

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Mustafa Bağdiken genç bir gazeteciyken Turhan Feyzioğlu’nun makamında; yıl 1976.

‘ATAMA TESADÜF DEĞİL’



Mustafa Bağdiken torun Metin Feyzioğlu ile...



Dede Turhan Feyzioğlu’nun Başbakan Yardımcısı olduğu dönemde Kıbrıs muhabirliği yapan Hürriyet Haber Ajansı’nın kıdemli ismi Mustafa Bağdiken, “Metin Feyzioğlu’nun bu göreve atanması tesadüf değildir” yorumunu yaptı.